â€˜Manchester United stuurt scouts naar ItaliÃ« voor Koopmeiners en nog twee namenâ€™

‘Manchester United stuurt scouts naar Italië voor Koopmeiners en nog twee namen’

Een delegatie van Manchester United zal met het aantekeningenboekje in de aanslag de wedstrijd tussen Juventus en Atalanta bekijken. Die twee teams vechten zondagavond met elkaar uit wie er drie punten bij mag tellen op de ranglijst in de Serie A.

Manchester United zal bij de elf van Atalanta vooral letten op de verrichtingen van Teun Koopmeiners, zo schrijft Tuttosport. Ook scouts van Juventus zullen met extra aandacht kijken naar het spel van de Nederlander.

Juventus is namelijk ook zeer geïnteresseerd in de diensten van de voormalig AZ'er. Hij zou in het Allianz Stadium gebombardeerd zijn tot topprioriteit in de aankomende transferwindow.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Maar mocht Koopmeiners voor een avontuur elders, bijvoorbeeld bij Manchester United, kiezen, heeft de clubleiding van la Vecchia Signoria al een reservelijstje klaarliggen.

Daarop zouden onder meer de namen van Mikel Merino (Real Sociedad), Khéphren Thuram (OGC Nice), Lazar Samardzic (Udinese), Maurits Kjaergaard (RB Salzburg) en Fabian Ruíz (Paris Saint-Germain).

Vertegenwoordigers van Manchester United zullen echter niet alleen aanwezig zijn om Koopmeiners aan het werk te zien. Ook de defensie van beide ploegen zal onder de loep worden genomen.

Bij Atalanta kan Giorgio Scalvini rekenen op de interesse van de Engelse grootmacht. Aan de kant van Juventus zal extra gelet worden op Bremer. De respectievelijk Italiaanse- en Braziliaanse centrumverdediger zouden Erik ten Hag volgend seizoen van een kwaliteitsinjectie moeten voorzien.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties