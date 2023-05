‘Manchester United spreekt met Paris Saint-Germain over transfer Neymar’

Maandag, 22 mei 2023 om 21:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:00

Manchester United is de gesprekken met Paris Saint-Germain gestart over een tijdelijke transfer van Neymar, zo onthult L’Équipe maandagavond. De Franse sportkrant maakt bekend dat manager Erik ten Hag erg geïnteresseerd is in de diensten van de Braziliaanse superster, terwijl ook Neymar zelf graag zou vertrekken uit Parijs. PSG is naar verluidt bereid mee te werken aan een huurdeal.

Volgens de berichtgeving is Casemiro de spil in de interesse van Manchester United in Neymar. De middenvelder zou graag met zijn landgenoot willen samenspelen en heeft er bij Ten Hag op aangedrongen een poging te wagen om de 31-jarige aanvaller binnen te halen. The Red Devils zijn overigens niet als enige geïnteresseerd in de diensten van Neymar, want er zouden meer clubs zaken willen doen met PSG. Wel is Manchester United op dit moment het meest concreet, zo klinkt het.

PSG zou niet onwelwillend tegenover een vertrek van Neymar staan, al is de club naar verluidt niet bereid om hem definitief te laten vertrekken. De creatieve aanvaller ligt in het Parc des Princes nog vast tot medio 2025 en heeft de optie om zijn verbintenis met een jaar te verlengen. PSG zou alleen willen meewerken aan een huurdeal van een jaar, zo klinkt het.

Neymar speelt sinds de zomer van 2017 voor PSG en is met 222 miljoen euro nog altijd de duurste voetballer aller tijden. Op 19 februari speelde hij zijn laatste wedstrijd voor de Parijzenaren: in het duel met Lille OSC raakte hij geblesseerd aan zijn enkel.