Manchester United-spits Rasmus Højlund juicht tijdens Denemarken - Portugal als Cristiano Ronaldo en legt daarna precies uit waarom

Rasmus Højlund scoorde donderdagavond namens Denemarken tegen Portugal en vierde die goal met de celebration van Cristiano Ronaldo. De 22-jarige spits, die persoonlijk een dramatisch seizoen beleeft bij Manchester United, legt na afloop uit waarom hij dat deed.

Het duel tussen Denemarken en Portugal eindigde in een 1-0 overwinning voor de thuisploeg. Een geweldig uitgespeelde aanval kwam terecht bij Højlund, die koelbloedig afrondde en Diogo Costa klopte: 1-0. Daarna vierde hij zijn doelpunt met de karakteristieke celebration van Ronaldo, die beteuterd aan de andere kant van het veld stond.

Veel fans dachten dat de linkspoot dat deed om CR7 te provoceren, maar dat was niet het geval. Højlund legt in gesprek met DR uit waarom hij op die manier feestvierde. “Ik wil niet overdrijven, maar Cristiano betekent alles voor mij.”

“Ik werd verliefd op voetbal door Cristiano, ik werd een Manchester United-fan door Cristiano, ik begon voor mezelf te trainen door Cristiano, ik deed push- en sit-ups voordat ik naar bed ging door Cristiano, omdat ik net als Cristiano wilde zijn.”

“Hij heeft zoveel bereikt in zijn carrière door zijn mentaliteit. Voor mij is hij de beste speler aller tijden. Hij had veel talent, maar heeft ontzettend hard gewerkt”, aldus Højlund.

De Deense spits kon zijn goal tegen Portugal goed gebruiken, aangezien hij een slecht seizoen beleeft bij zijn club. Højlund is met name door zijn gebrek aan kwaliteit aan de bal vaak het mikpunt van kritiek bij Manchester United. Bovendien staat de teller na 24 competitiewedstrijden pas op 3 doelpunten.

In de FA Cup (drie duels) en EFL Cup (2) scoorde hij helemaal niet. In de Europa League gaat het Højlund beter af. De linkspoot was tot dusver goed voor vijf treffers in tien wedstrijden. Veel media in Engeland verwachten dat de 22-voudig international aan zijn laatste maanden bezig is op Old Trafford.