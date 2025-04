Manchester United-spits kan mogelijk terugkeren naar Italië na interesse uit Serie A

Rasmus Højlund zal volgend seizoen opties genoeg hebben. De Deense spits van Manchester United geniet interesse uit de Serie A en kan dus terugkeren naar de competitie waar hij al eens eerder speelde, zo meldt Fabrizio Romano. Højlund heeft nog een contract tot medio 2028 bij the Red Devils.

Højlund kwam dit seizoen al 41 keer in actie voor Manchester United. Hierin maakte hij acht doelpunten en gaf hij twee assists. Een echte basisplaats weet de Deen nog steeds niet af te dwingen. Coach Rúben Amorim wisselt vaak tussen Højlund en de Nederlander Joshua Zirkzee.

Manchester United zou naar verluidt komende zomer op zoek willen gaan naar een nieuwe spits. Eerder dit seizoen werden namen als Victor Osimhen en Viktor Gyökeres al genoemd als potentiële nieuwe goalgetters. Mocht de club besluiten Højlund te verkopen, dan kan de aanvaller genoeg interesse verwachten.

Højlund begon zijn carrière in de jeugd van Brøndby IF. In de zomer van 2017 maakte hij de overstap naar de jeugd van FC Kopenhagen waar hij ook zijn debuut maakte tijdens het seizoen 2020/21.

Na anderhalf seizoen te hebben gespeeld voor Byens Hold maakte hij in januari 2022 de overstap naar Sturm Graz in Oostenrijk. De ploeg kocht de speler voor iets minder dan twee miljoen euro en hier brak hij ook door. In een half jaar tijd en 21 wedstrijden scoorde de Deen 12 keer.

Dit leverde hem dan ook in september 2022 een transfer op naar het Italiaanse Atalanta voor twintig miljoen euro. Tijdens het seizoen 2022/23 scoorde de spits 10 keer in 34 wedstrijden. Na dit seizoen maakte hij voor maar liefst 73,9 miljoen euro de overstap naar Manchester United.

Donderdagavond staat de kwartfinale van de Europa League op het programma voor Højlund en zijn teamgenoten. Om de halve finale te bereiken zal Olympique Lyon over twee wedstrijden verslagen moeten worden. De aftrap is om 21:00 uur in het Groupama Stadion.