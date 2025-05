Manchester United-speler steekt middelvinger op naar eigen fans: 'Heb geen spijt'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Amad Diallo, die zijn middelvinger opstak naar Manchester United-fans in Kuala Lumpur.

Op beelden die rondgaan op social media is te zien hoe de smaakmaker van the Red Devils zijn middelvinger opsteekt naar fans die zich verzameld hadden bij het spelershotel. Waarom Amad dat deed was lang onduidelijk.

Donderdagmiddag meldt de Ivoriaan zich op X om tekst en uitleg te geven. “Ik heb respect voor iedereen, maar niet voor iemand die mijn moeder beledigt.”

“Ik had niet op deze manier moeten reageren, maar ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan”, aldus Amad.