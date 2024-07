Man United presenteert met Ten Rouwelaar vierde Nederlander in vijf dagen tijd

Manchester United shopt bij Ajax en presenteert met Jelle ten Rouwelaar vierde Nederlander in vijf dagen tijd

Jelle ten Rouwelaar is definitief de nieuwe keeperstrainer van Manchester United. De werkgever van Erik ten Hag heeft zijn nieuwbakken staflid maandagmiddag gepresenteerd. Ten Rouwelaar komt over van Ajax, waar hij pas enkele weken in dienst was.

Ten Hag is in zijn nopjes met de aanstelling van zijn landgenoot. "Jelle is bekend met het Engelse voetbal en hij heeft een aantal geweldige innovaties op het gebied van keepen. Een nieuwe aanpak, het is heel interessant", laat de manager optekenen op de clubwebsite.

"Ik ben ervan overtuigd dat hij ons spel echt zal verbeteren, als team, maar vooral de keepers, hun positie in het team en hoe ze op één lijn staan met de rest van het team en als collectief spelen."

Ten Rouwelaar kan direct beginnen aan zijn nieuwe klus. Maandagavond speelt Manchester United in Noorwegen een vriendschappelijk duel tegen Rosenborg BK en de keeperstrainer is dan al van de partij.

Volgens De Telegraaf maken the Red Devils een bedrag van honderdduizend euro over naar Ajax om Ten Rouwelaar over te nemen. In Amsterdam was hij bezig aan zijn eerste weken, maar toch had hij oren naar een overstap naar Manchester United.

De clubleiding van Ajax legde hem naar verluidt geen strobreed in de weg om een dienstverband aan te gaan op Old Trafford, waar Ten Rouwelaar het drievoudige van zijn salaris bij Ajax gaat verdienen.

Na René Hake en Ruud van Nistelrooij, die beiden als assistent-trainer van Ten Hag gaan fungeren, is de keeperstrainer de derde Nederlander die deze zomer aan de technische staf van Manchester United wordt toegevoegd. Zondag werd bovendien in de persoon van Joshua Zirkzee ook iemand voor binnen de lijnen naar de club gehaald.

