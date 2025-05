Manchester United ontvangt twee keer goed nieuws in aanloop naar treffen met Athletic Club

Athletic Club kan donderdagavond niet beschikken over de gebroeders Williams. De club liet vandaag weten dat Iñaki Williams een spierblessure heeft opgelopen aan zijn rechterhamstring. Nico Williams was tegen Real Sociedad al afwezig door een voetblessure.

De broertjes zijn dit seizoen een belangrijke factor voor de club uit Bilbao. Spaans international Nico maakte dit seizoen al elf doelpunten en gaf zeven assists, terwijl Ghanees international Iñaki ook elf doelpunten maakte en negen keer een assist gaf.

Bij de Spaanse ploeg zijn de gebroeders Williams niet de enige afwezigen. Verdediger Daniel Vivian is geschorst, nadat hij in het heenduel een directe rode kaart pakte. Oihan Sancet kampt met een voetblessure en is ook afwezig.

Bij tegenstander Manchester United zijn er wat meer blessures. Diogo Dalot, Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee, Toby Collyer en Ayden Heaven zijn allemaal niet inzetbaar. Wel kan Ruben Amorim de recent teruggekeerde Amad Diallo weer gebruiken.

De eerste wedstrijd in San Mámes eindigde in een overtuigende 0-3 overwinning voor the Red Devils. Door doelpunten van Casemiro en Bruno Fernandes (2x) staat de ploeg spreekwoordelijk met één been in de finale.

Voor de winnaar van dit tweeluik zal Tottenham Hotspur of Bodø/Glimt de tegenstander zijn in de finale. Die heenwedstrijd in Londen eindigde in 3-1 voor de Engelsen. Door de resultaten lijkt een Engelse finale dan ook het meest logische scenario.

De returns van de halve finale zijn op 8 mei om 21:00 uur. De finale van de Europa League vindt plaats op woensdag 21 mei om 21:00 uur in het stadion van Athletic Club.