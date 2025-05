Manchester United neemt na verloren Europa League-finale tegen Tottenham Hotspur standpunt in over toekomst Rúben Amorim

Manchester United is na de verloren Europa League-finale tegen Tottenham Hotspur (1-0) niet van plan Rúben Amorim de laan uit te sturen. De Portugees zei na de verloren eindstrijd akkoord te gaan met een ontslag, als de clubdirectie dat van plan was.

Wat een klein lichtpuntje in een verder uiterst donker seizoen had moeten worden, werd voor Manchester United een flinke deceptie. De finale van de Europa League leverde door het veldspel voor weinig mensen vreugd op, maar de mensen uit Noord-Londen konden in ieder geval nog genieten van de gewonnen prijs.

De ploeg van Amorim kwam belabberd voor de dag en wist geen minuut te overtuigen in de finale. Ook de resultaten in de Premier League - in het gunstigste geval eindigt Manchester United veertiende - zijn allerminst om over naar huis te schrijven.

Desalniettemin wil de clubleiding ook volgend seizoen Amorim voor de groep hebben staan, zo verzekert clubwatcher Samuel Luckhurst van het regionale Manchester Evening News. “De toekomst van Amorim hing niet af van de uitslag van de finale in Bilbao.”

Zo gaat de opvolger van Erik ten Hag op voor zijn eerste volledige seizoen in Engeland, nadat hij in november werd aangesteld. Voor de tweede keer in 35 jaar moet Manchester United het doen zonder Europees voetbal.

“Op dit moment ga ik mezelf hier niet verdedigen, dat is niet mijn stijl”, zei Amorim tijdens zijn persconferentie na de nederlaag tegen Spurs. “Ik kan het niet, het is echt moeilijk voor me.”

Op dat moment ontbrak het vertrouwen bij de oud-middenvelder. “Als de directie en de fans vinden dat ik niet de juiste man ben, vertrek ik morgen, zonder te praten over een vergoeding.”

Opgeven zal Amorim niet doen. “Ik zal niet stoppen. Zoals je kan zien, doe ik geen concessies aan de manier waarop ik dingen doe.”