Manchester United neemt duidelijk standpunt in over de toekomst van Joshua Zirkzee

Manchester United staat niet onwelwillend tegenover een verkoop van Joshua Zirkzee, zo schrijft Manchester Evening News. De Nederlandse spits heeft een aantal goede wedstrijden achter de rug, maar toch is zijn vertrek niet uitgesloten.

Zirkzee kwam afgelopen zomer voor veertig miljoen euro over van het Italiaanse Bologna. In de Serie A scoorde hij er vorig seizoen lustig op los, maar in de Premier League wil het nog niet zo vlotten voor de geboren Schiedammer.

Onder Ruben Amorim en Erik ten Hag kwam hij in de huidige voetbaljaargang al 44 keer in actie namens Manchester United. Hij wist echter pas zes keer het net te vinden.

Ook liet hij slechts twee assists noteren in al deze duels. Zijn mindere prestaties waren eveneens genoeg reden voor bondscoach van het Nederlands elftal, Ronald Koeman, om hem niet op te roepen voor de Nations League-duels met Spanje.

Toch wist Zirkzee in de afgelopen paar weken betere resultaten neer te zetten. Uit bij Real Sociedad scoorde hij in de Europa League (1-1), en ook in de thuiswedstrijd was hij een van de uitblinkers bij Manchester United, ondanks dat hij geen doelpunt of assist noteerde.

De club wil Zirkzee dus best behouden, maar zal een goed bod niet afslaan, zo luidt het standpunt van Manchester United. In verschillende Italiaanse media wordt hij in verband gebracht met een transfer naar Napoli.

De Italiaanse club zal dan dus wel met een hoog bedrag over de brug moeten komen. Manchester United kan het geld namelijk goed gebruiken om in de selectie te investeren, aldus het lokale Manchester Evening News.