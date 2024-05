Manchester United moet mogelijk vrezen voor uitsluiting Europa League-deelname

Chaos in het bestuur is Manchester United niet vreemd. Ook nu lijkt er weer een precaire situatie te staan. Erik ten Hag loodste the Mancunians door de zege in de FA Cup weliswaar naar Europa League-voetbal, maar het is de vraag of de Engelsen op dat podium wel te bewonderen zijn volgend jaar.

Het heeft alles te maken met de nieuwe eigenaren van Manchester United, INEOS. De voorzitter daarvan, Sir Jim Ratcliffe, zet sinds kort de lijnen uit bij de club die dit seizoen als achtste eindigde in de Premier League.

Het probleem, echter: Ratcliffe is met INEOS ook eigenaar van OGC Nice. En Nice, dat wist zich onder kersvers Ajax-trainer Francesco Farioli, óók te kwalificeren voor de Europa League.

De regels van de UEFA zijn duidelijk: één eigenaar mag niet met twee verschillende clubs deelnemen aan een Europees toernooi. Ratcliffe maakt zich echter geen zorgen, zo laat hij namens INEOS weten in een verklaring.

"We zijn ons bewust van de situatie van beide clubs en zijn in dialoog met de UEFA. We zijn vol vertrouwen dat we een oplossing hebben voor het komende seizoen in Europa."

Conference League

Mocht INEOS er echter niet uitkomen met de UEFA, dan volgt een tamelijk drastisch gevolg.Dan 'degradeert' de club namelijk naar de Conference League, zo schrijft artikel 5.04 van de reglementen voor.

Manchester United is in dat geval de 'degradant', omdat het in haar respectievelijke competitie lager eindigde (achtste) dan Nice (vijfde). Medio juli - als de eerste Europa League-voorrondes beginnen - moet een oplossing gevonden zijn, anders voltrekt dat scenario zich.

City Group

Ook Manchester City en Girona, beide onderdeel van het concern de City Group, moeten mogelijk organisatorisch herstructureren. Zij zouden beide volgend seizoen uitkomen in de Champions League. Union St. Gilloise en Brighton & Hove Albion, beide beheerd door miljardair Tony Bloom, trof dit seizoen hetzelfde lot.