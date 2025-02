Manchester United moet heel diep gaan, maar wint mede door doelpunt Matthijs de Ligt van degradatiekandidaat

Manchester United heeft voor het eerst sinds 26 januari weer een wedstrijd gewonnen in de Premier League. Op Old Trafford herstelde het mede door een doelpunt van Matthijs de Ligt een snelle achterstand, maar moest het na een rode kaart voor Patrick Dorgu alsnog heel diep gaan tegen Ipswich Town. De gehele tweede helft verdedigden The Red Devils een 3-2 voorsprong, die over de streep werd getrokken.

Rúben Amorim had een basisplaats ingeruimd voor Nederlanders Joshua Zirkzee en De Ligt. Ook stond André Onana vanzelfsprekend in de basis, al zag de doelman er wel uiterst ongelukkig uit bij de vroege tegentreffer van Manchester United.

Een lange bal belandde tussen de doelman en linkervleugelverdediger Dorgu in. Onana besloot uit te komen tot aan de rand van zijn strafschopgebied, maar dat had Dorgu niet in de gaten. De twintigjarige Deen speelde de bal daarom terug richting zijn eigen doel. Daar kon Jaden Philogene optimaal van profiteren. De aanvaller van Ipswich Town was als eerste bij de bal en kon van korte afstand binnentikken in het lege doel.

Zo moest Manchester United dus opnieuw vroeg in de achtervolging. Halverwege de eerste helft draaide de thuisploeg het binnen drie minuten helemaal om. Eerste verlengde Sam Morsy een vrije trap van Bruno Fernandes in zijn eigen doel, waarna De Ligt voor de 2-1 tekende.

Doelman Alex Palmer kon een kopbal van Harry Maguire en een rebound van Diogo Dalot nog wel keren, maar was kansloos op de volgende inzet van De Ligt, die van dichtbij de voorsprong voor Manchester United binnengleed. De wedstrijd kreeg echter nog voor rust een totaal nieuwe wending.

Dorgu, die er dus ook al verschrikkelijk uitzag bij de 0-1, ging veel te hard door en bezorgde Omari Hutchinson bijna een gebroken scheenbeen. Arbiter Darren England had de ernst van de overtreding in eerste instantie niet waargenomen, maar kon na ingrijpen van de videoscheidsrechter niet anders dan Dorgu de rode kaart geven. Nog voor rust profiteerde Ipswich van de overtalsituatie.

Een indraaiende voorzet van Philogene werd niet getoucheerd door Liam Delap, waardoor Onana opnieuw verrast werd. De bal rolde in de verre hoek het doel in: 2-2. Na rust stelde Manchester United uit een hoekschop razendsnel orde op zaken. Maguire kon in alle vrijheid de 3-2 binnenkoppen.

Daarna moest Manchester United nog zo’n 45 minuten volhouden om drie punten bij te mogen schrijven. Ipswich Town deed er, in de strijd tegen degradatie, nog alles aan om een resultaat uit het vuur te slepen, maar slaagde daar niet in. Manchester United klimt door de zege naar plaats 14 in de Premier League.