Manchester United staat met anderhalf been in de finale van de Europa League. De in de Premier League zo matig presterende ploeg stond halverwege het halvefinaleduel met Athletic Club met 0-3 voor en kwam na rust niet meer in de problemen. De thuisclub moest tot overmaat van ramp na 35 minuten met een man minder verder en leek geknakt na de eerste helft.

Athletic was in het eerste halfuur dominant qua balbezit en druk naar voren. Desondanks werd werd het na een halfuur spelen 0-1. Harry Maguire gaf vanaf rechts knap voor, waarna Manuel Ugarte doorkopte richting Casemiro. De Braziliaan kopte van dichtbij onberispelijk raak.

Het werd nog erger voor Athletic toen de bal na een lange check van de VAR op de stip kwam te liggen. Rasmus Højlund was in de zestien onderuit getrokken door Dani Vivian, die een directe rode kaart ontving van de scheidsrechter. Kort daarvoor leek Alejandro Garnacho hands te maken, maar dat werd niet bestraft.

Bruno Fernandes ging achter de bal staan en schoof de bal rustig in de rechterbenedenhoek: 0-2. Diezelfde Fernandes tekende kort voor rust na een vlotte aanval voor de 0-3. Ver in blessuretijd raakt Noussair Mazraoui nog de lat met een knal van buiten de zestien.

De woede en het ongeloof bij de rumoerige aanhang van Athletic was groot. Arbiter Espen Eskas ontving een striemend fluitconcert toen hij richting de catacomben liep in het San Mamés. De meegereisde fans van Manchester United in het uitvak waren juist uitzinnig van vreugde.

Na rust was Athletic niet bij machte om een comeback te realiseren. Manchester United zocht een vierde goal en schreeuwde om een penalty toen Garnacho onderuit ging in de zestien. Een penalty bleef echter uit.

Aan de andere kant schreeuwde Athletic om rood voor Maguire toen hij een speler van Athletic neerhaalde die richting de goal van André Onana wilde gaan. Na een VAR-check bleven de kaarten op zak, tot teleurstelling van de thuisclub.

Casemiro zag een knal op katachtige wijze worden gered en had pech toen hij met een kopbal de paal raakte. Manchester United, met Matthijs de Ligt als invaller, kwam in de slotfase niet meer in de problemen en is heel dicht bij de finale van de Europa League op 21 mei in Bilbao.