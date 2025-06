Manchester United is geïnteresseerd in speler van 100 miljoen en start gesprekken

Manchester United hoopt Hugo Ekitiké over te nemen van Eintracht Frankfurt. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland. The Red Devils hebben echter concurrentie van in ieder geval Liverpool en Chelsea.

Manchester United heeft zich inmiddels versterkt met Matheus Cunha, die voor zo’n 73 miljoen euro overkwam van Wolverhampton Wanderers. Voor Ekitiké lijkt de club nóg dieper in de buidel te willen tasten.

Frankfurt zou namelijk een prijskaartje van honderd miljoen euro hebben gehangen aan Ekitiké. Manchester United en Frankfurt zijn ondertussen al met elkaar in gesprek.

De concurrentie voor de club van manager Rúben Amorim is echter niet mals. Ook Liverpool en Chelsea hebben de 22-jarige Fransman op het oog.

Manchester United werd eerder ook gelinkt aan Sporting Portugal-spits Viktor Gyökeres. De Zweed heeft volgens Fabrizio Romano echter aangegeven een voorkeur te hebben voor Arsenal, en daarom lijkt Manchester United te moeten doorschakelen.

Ekitiké speelde vorig jaar al een half seizoen op huurbasis bij Frankfurt, waarna die club hem in de zomer voor 16,5 miljoen euro overnam van Paris Saint-Germain. In Duitsland heeft de spits nog een contract tot medio 2029.

Afgelopen seizoen kwam Ekitiké tot 48 officiële duels namens Frankfurt. Daarin was hij goed voor 22 goals en 12 assists.