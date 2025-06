Manchester United heeft de komst van Matheus Cunha wereldkundig gemaakt. Volgens Sky Sports betaalt de club de afkoopclausule ter waarde van ongeveer 73 miljoen euro aan Wolverhampton Wanderers.

De 26-jarige Cunha was het afgelopen seizoen de absolute sterspeler van Wolverhampton, dat verder een vrij teleurstellend seizoen kende. Cunha speelde in totaal 2,5 seizoen voor the Wolves en liet daarin 33 goals in 92 optredens noteren.

Cunha genoot ook interesse van Arsenal, Aston Villa en diverse clubs uit de Saudi Pro League, maar de keuze van de Braziliaan is dus gevallen op Manchester United. Cunha tekent in Manchester een contract tot medio 2030, met de optie op een extra seizoen.

In het afgelopen Premier League-seizoen kwam Cunha tot liefst vijftien goals. De dertienvoudig international leverde daarnaast zes assists en was ook nog tweemaal trefzeker in de FA Cup.

Bronnen meldden eerder aan Sky Sports dat er voor Cunha geen twijfel bestond. De multifunctionele aanvaller ziet Manchester United nog steeds als 'een van de grootste clubs ter wereld'.

Cunha, die bij Wolves een contract had tot medio 2029, begon zijn Europese carrière in 2017 in Zwitserland bij FC Sion. Na een jaar verkaste bij naar RB Leipzig, dat hem in 2020 voor achttien miljoen euro verkocht aan Hertha BSC.

Atlético Madrid nam hem weer een jaar later voor 35 miljoen euro over van de Duitsers, maar in Spanje kwam hij nooit helemaal uit de verf. Na een huurperiode verkaste hij in 2023 voor liefst vijftig miljoen euro definitief naar Wolves.