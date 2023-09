Manchester United maakt haast om Donny van de Beek nog te lozen

Donderdag, 7 september 2023 om 13:05 • Wessel Antes

Manchester United is bezig aan een race tegen de klok om de overbodige Donny van de Beek nog te lozen, zo zeggen bronnen tegen ESPN. The Red Devils proberen de 26-jarige middenvelder te slijten in Turkije, waar de transfermarkt nog even geopend is. Van de Beek, die op Old Trafford nog tot medio 2025 vastligt, geniet belangstelling van Fenerbahçe en Galatasaray. United zou elk aanbod overwegen om zo kosten te besparen op de negentienvoudig international van het Nederlands elftal.

In Turkije is de transfermarkt nog tot 15 september geopend, waardoor de Turkse topclubs de situatie rustig afwachten. Van de Beek is niet opgenomen in de 25-koppige selectie van Erik ten Hag voor de Champions League. In Engeland is de verwachting dat de rechtspoot ook geen deel uitmaakt van de Premier League-selectie van United, waardoor Van de Beek mogelijk een pijnlijk seizoen te wachten staat. Op 13 september maakt de FA de definitieve selecties voor de Premier League bekend. 25 spelers is dan wederom het maximale aantal.

Omdat men in Turkije ook weet dat United van Van de Beek af moet, wordt er momenteel nog geen haast gemaakt. Fener en Gala denken op die manier de vraagprijs te kunnen drukken. United zou ondertussen steeds onrustiger worden: volgens ESPN overweegt de clubleiding momenteel ieder bod op Van de Beek. De club uit Manchester hoopte de Nijkervener in een eerder stadium deze zomer definitief van de hand te doen, maar zou inmiddels ook bereid zijn mee te werken aan een huurtransfer.

Alles overziend is het een pijnlijke situatie voor Van de Beek, die volgens Transfermarkt een marktwaarde van 13 miljoen euro vertegenwoordigt. In de zomer van 2020 betaalde United nog 39 miljoen euro voor zijn diensten aan Ajax. Sindsdien kwam Van de Beek tot 60 officiële duels in het shirt van de Engelse grootmacht, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 2 assists. Tussendoor speelde de middenvelder op huurbasis voor Everton. Van de Beek zijn laatste interland dateert van maart 2021.