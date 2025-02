'Manchester United maakt 50 miljoen euro over en heeft eerste zomeraankoop al binnen'

De Portugese sportkrant A Bola meldt dat Geovany Quenda naar alle waarschijnlijkheid vertrekt bij Sporting Portugal. De nieuwe bestemming van de piepjonge aanvaller lijkt Manchester United te worden. Naar verluidt verkast Quenda in de zomer van 2025 voor 60 miljoen euro (50 miljoen pond) naar the Red Devils.



In Manchester zal Quenda te maken krijgen met manager Rubén Amorim. De 40-jarige oefenmeester liet het talent debuteren bij Sporting en gaf hem, tot aan zijn vertrek naar United, het vertrouwen in zijn vaste basiself.



De 17-jarige Portugese rechtsbuiten debuteerde tijdens de Supertaça, waarin kampioen Sporting met 4-3 verloor van bekerwinnaar FC Porto. Tijdens zijn debuut wist Quenda direct te scoren. Het jeugdexponent van de club kon zes dagen later op een basisplaats rekenen tegen Rio Ave.



Quenda is dit seizoen in de Liga Portugal met één goal en vier assists de onbetwiste rechtsbuiten van de Os Leões. In de Champions League kon de jonge buitenspeler tot dusver nog niet zijn stempel drukken: in negen wedstrijden wist hij het net nog niet te vinden. Wel gaf hij een assist op spits Viktor Gyökeres in de wedstrijd tegen Manchester City (4-1).



Man United staat momenteel op de dertiende plaats, twee punten boven Tottenham Hotspur. United begon het seizoen nog met een overwinning tegen Fulham, maar daarna volgden de negatieve resultaten voor de club uit Manchester.



Trainer Erik ten Hag werd eind oktober ontslagen en Amorim moest het tij keren bij de Engelse recordkampioen. Zijn tijdperk begon echter moeizaam met een 1-1 gelijkspel tegen Ipswich Town. Sinds zijn aanstelling behaalden the Red Devils slechts veertien punten in dertien competitiewedstrijden.



Met de aankoop van Geovany Quenda hoopt Manchester United een sterke aanvallende kracht in huis te hebben gehaald voor de toekomst. Het 17-jarige talent speelde tot dusver 21 wedstrijden in Liga Portugal en 9 wedstrijden in de Champions League.