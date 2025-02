Manchester United, Liverpool en Real Madrid overwegen 90 miljoen te betalen voor Bundesliga-sensatie

Manchester United is geïnteresseerd in Castello Lukeba. Dat meldt het Duitse Sport Bild. De 22-jarige verdediger van RB Leipzig moet komende zomer worden vastgelegd, maar de Engelse club zal diep in de buidel moeten tasten voor hem.

Naar verluidt is Manchester United echter niet de enige club die geïnteresseerd is in de Fransman. Transferjournalist José Felix Diaz schreef in september al dat ook Real Madrid het oog op Lukeba heeft laten vallen, en naar verluidt zijn ook Liverpool en Chelsea gecharmeerd van hem.

De club die Lukeba van Leipzig wil overnemen zal echter diep in de buidel moeten tasten. Hij heeft namelijk een vertrekclausule van ongeveer negentig miljoen euro in zijn contract staan.

Lukeba heeft momenteel nog een contract tot medio 2029 bij Leipzig. Transfermarkt schat zijn transferwaarde momenteel in op vijftig miljoen euro.

Een vertrek van Lukeba bij Leipzig zal nog waarschijnlijker worden als de club zich niet weet te kwalificeren voor de Champions League van volgend seizoen. Momenteel staan die Roten Bullen vierde in de Bundesliga.

Leipzig nam de 1,84 meter lange centrale verdediger in de zomer van 2023 over van Olympique Lyon, voor dertig miljoen euro. Sindsdien kwam Lukeba, die dit seizoen kampte met een hamstringblessure en wat spierproblemen, tot 59 officiële duels voor de Duitse club.

Daarnaast speelde hij één interland voor Frankrijk: als invaller op 17 oktober 2023 tegen Schotland (4-1 zege). Bovendien was hij een vaste waarde in het Franse Olympische elftal op de Olympische Spelen afgelopen zomer. Frankrijk verloor daar de finale na verlenging van Spanje: 3-5.