Manchester United opent gesprekken met management van Bayern München-verdediger Matthijs de Ligt

Manchester United is concreet in de markt voor Matthijs de Ligt, zo verzekert transferexpert Fabrizio Romano zaterdag via X. De club van manager Erik ten Hag heeft reeds de eerste contacten gelegd met het management van de centrumverdediger van Bayern München, die een overgang naar Old Trafford wel ziet zitten.

Volgens Romano is Man United een serieuze optie voor De Ligt, zelfs nu the Red Devils komend seizoen niet in de Champions League uitkomen. Door het veroveren van de FA Cup komt de Engelse grootmacht in het seizoen 2024/25 uit in de Europa League.

De Duitse tak van Sky Sport meldde onlangs dat Bayern bereid is om te luisteren naar een goed bod op De Ligt. Het is nu aan Man United om een eerste aanbieding neer te leggen in de Allianz Arena. De in 2022 aangetrokken De Ligt ligt nog drie seizoenen vast bij Bayern.

De Ligt is er in de afgelopen twee seizoenen niet in geslaagd om een vaste plaats te veroveren in het hart van de Bayern-defensie. Bayern staat derhalve niet onwelwillend tegenover een vertrek van de Nederlander, die twee jaar geleden voor 80 miljoen euro werd aangetrokken. Het is afwachten welke vraagprijs der Rekordmeister hanteert.

Concreet doelwit

David Ornstein vanmeldde vrijdag dat De Ligt een concreet doelwit is voor Man United. Een dag later blijkt dat vanuit Engeland de eerste contacten zijn gelegd met de zaakwaarnemer van de voormalig Ajax-verdediger.

De Ligt wordt namelijk gezien als een 'steeds haalbaardere' optie om de achterste linie van Erik ten Hags ploeg te versterken. De twee kennen een prima relatie. Ten Hag maakte van De Ligt als achttien jaar oude jongen al de aanvoerder van de Amsterdammers.

Bij Manchester United wordt de komst van De Ligt als een realistischere optie beschouwd dan het aantrekken van Jarrad Branthwaite, het Everton-product dat een prijskaartje van zo'n 80 miljoen euro om zijn nek heeft hangen.

Ornstein schrijft dat de eventuele komst van De Ligt losstaat van Manchester Uniteds interesse in Branthwaite. Manchester United zou na het vertrek van Raphaël Varane het liefst twee centrumverdedigers strikken, hoewel de financiële reglementen dat bemoeilijken.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!