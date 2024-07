Manchester United legt circa 50 miljoen euro neer en heeft Matthijs de Ligt binnen

Matthijs de Ligt vervolgt zijn loopbaan definitief bij Manchester United, zo maakt de club van manager Erik ten Hag wereldkundig. De van Bayern München afkomstige centrumverdediger (24) doorliep de medische keuring op Old Trafford zonder problemen en tekende daarna een meerjarig contract. The Red Devils betalen omgerekend zo'n 50 miljoen euro voor De Ligt.

De overgang van De Ligt naar Man United hing al enkele weken in de lucht. De transfer naar de Premier League kwam in een stroomversnelling toen de Oranje-international, die op het EK als reservespeler fungeerde, een persoonlijk akkoord bereikte met de FA Cup-winnaar.

De Ligt is de tweede Nederlander die door Ten Hag naar Man United wordt gehaald. Joshua Zirkzee kwam onlangs voor een transfersom van 42,5 miljoen euro over van Bologna. De aanvaller tekende voor vijf seizoenen in Manchester.

De komst van De Ligt is noodzakelijk in de ogen van Ten Hag. Man United heeft Raphaël Varane transfervrij laten vertrekken, terwijl Victor Lindelöf ook uit mag kijken naar een nieuwe club, aangezien hij nog maar beschikt over een contract tot medio 2025.

Man United wil naast De Ligt nog een centrale verdediger aantrekken. Jarrad Branthwaite staat nog steeds op de nominatie, al is een eerste bod van omgerekend 59 miljoen euro afgewezen. Everton houdt vast aan de vraagprijs van 76 miljoen euro.

Einde Bayern-tijdperk

De Ligt ruilde Juventus medio 2022 in voor Bayern, dat inclusief bonussen 80 miljoen euro neerlegde voor de Nederlander. De voorstopper kwam in twee seizoenen tijd tot 73 optredens, maar was nooit onomstreden bij

Met name de inmiddels vertrokken Thomas Tuchel leek twijfels te hebben bij De Ligt, die dan ook niet altijd een basisplaats had. De aanwinst van Man United verlaat Zuid-Duitsland met een kampioenschap en een Duitse Supercup op zak.

