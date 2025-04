'Manchester United laat oog vallen op ‘nieuwe Jude Bellingham’ van Ajax'

Manchester United heeft zijn oog laten vallen op het ‘wonderkind van Ajax’ die gezien wordt als ‘de nieuwe Jude Bellingham’, zo schrijft de Daily Mail. De Britse tabloid weet dat the Red Devils de komende transferzomer op zoek gaan naar extreem talentvolle spelers en zij zijn uitgekomen bij Abdellah Ouazane.

De zestienjarige middenvelder komt momenteel uit voor Ajax Onder 17 en hij heeft een uitstekende indruk achtergelaten op de scouts van Manchester United tijdens de Afrika Cup Onder 17.

Ouazane speelde zich daar namens Marokko in de kijker en hij werd neergezet als ‘een van de smaakmakers’ van het internationale toernooi, terwijl hij een jaar jonger is dan zijn meeste tegenstanders.

Marokko Onder 17 wist zich dankzij een 3-1 overwinning op Zuid-Afrika te plaatsen voor de halve finale, waarin Ivoorkust komende dinsdag de tegenstander is.

Het Britse medium omschrijft Ouazane als ‘atletisch’ en ‘sterk aan de bal'. “Het is een veelzijdige middenvelder die goed kan dribbelen. Hij heeft een goede pass in huis en hij heeft bovendien een neusje voor de goal. Hij wordt gezien als de nieuwe Jude Bellingham.”

Sinds 2016 speelt Ouazane in de jeugdopleiding van Ajax. Daarvoor kwam hij, net als zijn broer Zakaria, uit voor Zeeburgia.

Onlangs was ook de bondscoach van Marokko Onder 17, Nabil Baha, al zeer lovend over Ouazane. “Hij is erg belangrijk voor ons. Hij maakt echt het verschil. Hij is geboren in 2009 en dat vergeten mensen soms. Hij is een jaar jonger dan anderen. Het is een toptalent.”