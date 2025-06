Manchester United krijgt jawoord en is dicht bij tweede mega-aankoop

Bryan Mbeumo hoopt op een overstap naar Manchester United. De aanvaller van Brentford hoopt volgens David Ornstein van The Athletic dat beide clubs deze zomer tot een akkoord kunnen komen. Manchester United is van plan om binnenkort de gesprekken met Brentford te openen.

Mbeumo ligt nog tot medio 2026 vast bij Brentford, met daarin een optie voor een extra seizoen. Ondanks die contractuele situatie is Brentford bereid om mee te werken aan een vertrek, zolang de club daar een mooi bedrag aan overhoudt. “Als de juiste prijs komt – en dat zal niet goedkoop zijn – dan staat de club er zeker voor open,” verklaarde trainer Thomas Frank vorige maand tegenover Sky Sports.

De rechtsbuiten kende afgelopen seizoen zijn meest productieve jaargang sinds zijn komst naar Engeland in 2019. In de Premier League kwam hij tot maar liefst twintig doelpunten en acht assists, waarmee hij een flinke sprong maakte in zijn ontwikkeling. Die prestaties hebben niet alleen de interesse gewekt van Manchester United, maar ook van topclubs als Arsenal, Tottenham Hotspur en Newcastle United. Toch is het voor Mbeumo duidelijk: hij wil het liefst de stap zetten naar Manchester United.

Met zijn veelzijdigheid — hij kan zowel op de flanken als in de spits uit de voeten — is Mbeumo een gewilde versterking. De 25-jarige vleugelspeler werd zes jaar geleden door Brentford voor circa 6,3 miljoen euro overgenomen van Troyes, destijds een recordtransfer voor de club.

Ook op internationaal niveau timmert Mbeumo aan de weg. De aanvaller speelde tot dusver achttien interlands voor Kameroen en was daarin vier keer trefzeker. Met zijn snelheid, diepgang en verhoogde rendement heeft hij zich in de kijker gespeeld bij de Europese top. Manchester United ziet in hem een directe versterking voor de voorhoede.

Voor Manchester United kan Mbeumo de tweede grote zomeraankoop worden. The Red Devils maakten zondag de komst van Matheus Cunha wereldkundig. De grootmacht betaalde daarvoor de afkoopclausule ter waarde van ongeveer 73 miljoen euro aan Wolverhampton Wanderers.