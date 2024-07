Man United komt met langverwachte mededeling over Ten Hag: ‘Here to stay’

Manchester United komt met langverwachte mededeling over Erik ten Hag: ‘Here to stay’

Het contract van manager Erik ten Hag bij Manchester United is opengebroken en met een seizoen verlengd, zo maken the Red Devils wereldkundig via de officiële kanalen. De contractverlenging van Ten Hag hing al even in de lucht, maar de veelbesproken oefenmeester uit Haaksbergen blijft na de bekendmaking dus definitief aan op Old Trafford.

Door het zetten van zijn handtekening ligt Ten Hag tot medio 2026 vast bij Manchester United. Via de clubwebsite geeft hij een korte reactie op zijn aanblijven. “Ik ben erg blij dat ik een overeenstemming heb bereikt met Manchester United om de samenwerking voort te zetten. Terugkijkend op de afgelopen twee jaar kunnen we met trots terugkijken op twee prijzen en vele voorbeelden van vooruitgang. Het project is echter nog niet klaar.”

Ten Hag heeft er twee seizoenen opzitten als manager van Manchester United. Het eerste seizoen sloot hij af met een derde plaats in de Premier League, waardoor Champions League-voetbal terugkeerde op Old Trafford. Daarnaast werd met de EFL Cup voor het eerst in zes jaar een prijs veroverd. Wel was Manchester City in de finale van de FA Cup met 2-1 te sterk.

Afgelopen seizoen verliep een stuk moeizamer voor Ten Hag. De selectie van Manchester United werd geteisterd door blessureleed en vanwege de achtste plaats in de Premier League werd gevreesd voor zijn baan. De kritiek verstomde enigszins na het verrassend winnen van de FA Cup. In de eindstrijd werd topfavoriet Manchester City met 1-2 verslagen.

Ontslag hing in de lucht

In de Britse media doken verhalen op over het einde van Ten Hag bij Man United, ook al had hij de FA Cup gewonnen. Onder meer kwaliteitskrantsloeg een flater met die berichtgeving. Enkele weken later wistechter te melden dat de Nederlander mocht aanblijven bij de grootmacht uit Manchester.

Vernieuwde technische staf

Ook sportief directeur Dan Ashworth komt aan het woord op de clubwebsite van Manchester United. “Met twee prijzen in de afgelopen twee seizoenen heeft Erik zijn reputatie als een van de meest consistente succesvolle coaches in het Europese voetbal verstevigd”, klinkt het lovend.

Ashworth geeft aan dat er tijdens de evaluatie van het afgelopen seizoen meerdere verbeterpunten aan het licht zijn gekomen, maar heeft er vertrouwen in dat Ten Hag die middels zijn aangevulde technische staf door kan voeren. “Met onze versterkte technische staf kijken we ernaar uit om hand in hand met Erik samen te werken en onze gezamenlijke ambities voor Manchester United te realiseren.” Ruud van Nistelrooij en René Hake gaan Ten Hag zo goed als zeker ondersteunen in Manchester.

