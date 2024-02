Manchester United kijkt rond in Engeland en gaat voor ‘indrukwekkende’ deal

De grote reorganisatie binnen Manchester United onder Jim Ratcliffe neemt duidelijke vormen aan. Jason Wilcox moet de volgende belangrijke pion worden in de clubleiding van the Red Devils, zo schrijft The Athletic donderdag. Eerder werd al Omar Berrada overgenomen vanuit het technische hart van Manchester City en werden the Red Devils gelinkt aan Dan Ashworth, sportief directeur van Newcastle United.

Wilcox is momenteel nog werkzaam als directeur voetbalzaken bij Southampton. De Engelsman staat pas sinds de zomer van 2023 onder contract bij de Championship-club.

Daarvoor was Wilcox, evenals Berrada, actief bij Manchester City. In het Etihad Stadium was de oud-prof eerst jeugdtrainer en later hoofd jeugdopleiding.

In zijn mogelijke nieuwe rol bij Manchester United zou Wilcox rapporteren aan de toekomstig sportief directeur. Ratcliffe hoopt voor die positie dus Ashworth aan te stellen, al verlangt zijn werkgever Newcastle wel een transfersom om de directeur te laten gaan.

Fabrizio Romano bracht eerder op de donderdag al naar buiten dat Ashworth zeker openstaat voor een dienstverband op Old Trafford. "Hij is bereid het voorstel te accepteren, aangezien hij het project als een unieke kans ziet", schreef de transfermarktexpert op X.

'Indrukwekkende aanstelling'

Mocht Manchester United er daadwerkelijk in slagen om Wilcox te contracteren, zou dat volgenseen 'indrukwekkende aanstelling' zijn.

"Manchester United is bereid te wachten met het aantrekken van Ashworth. Andere pionnen, zoals Wilcox, kunnen vóór hem arriveren", schrijft David Ornstein namens het Engelstalige medium.

