‘Manchester United identificeert eerste aanwinst in Sir Jim Ratcliffe-tijdperk’

Michael Olise is in beeld om de eerste versterking van Manchester United te worden in het Sir Jim Ratcliffe-tijdperk, zo meldt The Standard. De 22-jarige buitenspeler heeft nog een langdurig contract bij Crystal Palace, maar kan door een ontsnappingsclausule vroegtijdig vertrekken.

Het moge duidelijk zijn dat een van de belangrijkste prioriteiten van United deze winter het versterken van de aanvalslinie is. De ploeg van Erik ten Hag kwam in de Premier League slechts 22 keer tot scoren. Alleen hekkensluiter Sheffield United (15) en Burnley (20) scoorden minder vaak.

Bij de nieuwe eigenaar Sir Jim Ratcliffe is dan ook het besef doorgedrongen dat er dringend behoefte is aan iemand die voor een doelpunt kan zorgen. De voorbije weken zijn meerere namen genoemd, onder wie Victor Osimhen, Eric Maxim Choupo-Moting en Thomas Müller.

Ten Hag is vooral op zoek naar een nieuwe aanvalsleider om de druk op Rasmus Højlund te verzachten. De Deen werd afgelopen zomer voor minimaal 75 miljoen euro overgenomen van Atalanta, maar weet nog niet altijd te overtuigen op Old Trafford.

Olise wordt gezien als belangrijk doelwit in aanloop naar de renovatie van de selectie aan het einde van het seizoen. De aanvaller tekende in augustus een nieuw vierjarig contract bij Crystal Palace, maar liet een ontsnappingsclausule opnemen.

Hoe hoog deze ontsnappingsclausule is wordt niet bekendgemaakt. Wel ligt deze naar verluidt aanzienlijk hoger dan de veertig miljoen euro in zijn vorige contract bij Palace. Olise strijkt bovendien een riant salaris op van 115.000 euro per week.

Olise was dit seizoen lange tijd geblesseerd, maar is aan een sterke opmars bezig sinds zijn terugkeer. In de laatste vier wedstrijden wist hij vier keer het net te vinden, waaronder tegen Manchester City en Chelsea.

Het jeugdproduct van Reading werd in de zomer van 2021 voor een slordige tien miljoen euro overgenomen door Palace. Sindsdien staat de teller op 80 wedstrijden, waarin hij 11 keer trefzeker was en 20 keer als aangever fungeerde.

