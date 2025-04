Manchester United heeft heel duidelijk plan met opgebloeide Marcus Rashford

De kans dat Marcus Rashford ooit nog voor Manchester United speelt, is op dit moment heel klein. Journalist Ben Jacobs van GiveMeSport meldt dat the Red Devils de aanvaller om meerdere redenen in de zomer willen verkopen.

Rashford (27) belandde dit seizoen op een dood spoor bij Man United en dus maakte hij in de winter een transfer naar Aston Villa, dat hem tot het einde van dit seizoen huurt. In Birmingham laat de Engelsman met vier goals, zes assists en zijn goede spel zien nog altijd op het hoogste niveau mee te kunnen. Villa heeft bovendien een optie tot koop bedongen van omgerekend zo’n 46,8 miljoen euro.

Toch is het de vraag of Rashford na dit seizoen daadwerkelijk op Villa Park blijft voetballen. De spits voetbalt namelijk het liefst in de Champions League, iets waar Villa voor strijdt in de slotfase van het Premier League-seizoen. De ploeg van Unai Emery staat momenteel zevende en moet minimaal twee punten goedmaken op de concurrentie.

Daarnaast is het salaris een mogelijk struikelblok. Rashford heeft bij Man United een contract tot medio 2028, goed voor een weeksalaris van omgerekend ongeveer 409.000 euro per week. Bij Villa vraagt men zich af of een dergelijke investering realistisch en slim is, ook met het oog op de Profitability and Sustainability Rules (PSR).

Man United weet dat Rashford gezien zijn blakende vorm bij Villa goed in de markt ligt, voor het geval dat Villa de koopoptie niet licht. Een terugkeer als voetballer op Old Trafford is momenteel in ieder geval heel ver weg.

Allereerst dus omdat Rashford de ambitie heeft om in de Champions League te spelen. Dat kan Man United nog op één manier bewerkstelligen: via de Europa League. Als de club dat toernooi wint, heeft het het ticket voor het miljardenbal in handen. Eerst wacht de halve finale tegen Athletic Club.

Daarnaast komt Rashford niet in de plannen voor van manager Rúben Amorim. Dat was al het geval in de korte tijd die de twee met elkaar hebben samengewerkt na het ontslag van Erik ten Hag. Tot slot wil Man United hem verkopen, om inkomsten te genereren voor de PSR én de zomerse transfermarkt. De club kijkt onder meer naar Liam Delap (Ipswich Town) en Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers).