Manchester United heeft eerste grote aankoop voor 73 miljoen euro binnen

Manchester United lijkt zijn eerste grote slag van de zomerse transfermarkt te hebben geslagen. Volgens Sky Sports staat Matheus Cunha op het punt om over te stappen van Wolverhampton Wanderers naar Old Trafford. De Braziliaanse aanvaller zou persoonlijk al ‘ja’ hebben gezegd tegen een transfer en United is van plan zijn afkoopclausule van maar liefst 62,5 miljoen pond (bijna 73 miljoen euro) te lichten.

Ondanks interesse van onder meer Arsenal, Aston Villa en diverse clubs uit de Saudi Pro League, zou Cunha zijn zinnen hebben gezet op een overstap naar Manchester. "Hij houdt van die club", aldus een bron tegenover Sky Sports.

Opvallend genoeg staat Manchester United op dit moment zelfs onder de Wolves op de ranglijst, maar dat zou voor Cunha geen enkel struikelblok zijn. Hij ziet de Engelse grootmacht nog altijd als ‘een van de grootste clubs ter wereld’.

Formeel contact tussen Manchester United en Wolves moet nog plaatsvinden, maar is dankzij de clausule in het contract van Cunha slechts een formaliteit. Volgens Sky is de deal in principe al rond, waardoor alleen nog de laatste plooien moeten worden gladgestreken.

Cunha stond op het wensenlijstje van maar liefst vijf Premier League-clubs. Arsenal en Aston Villa voerden al verkennende gesprekken met zijn management, terwijl ook meerdere clubs uit Saudi-Arabië bereid zouden zijn om zijn transferclausule te activeren.

Cunha maakte in 2022 de overstap van Atlético Madrid naar Wolverhampton, waar hij in korte tijd uitgroeide tot een van de blikvangers. In 63 Premier League-duels kwam Cunha tot 27 doelpunten en 13 assists.