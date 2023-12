‘Manchester United heeft de verkeerde linkspoot van Ajax binnengehaald’

Manchester United had Mohammed Kudus in plaats van Antony bij Ajax weg moeten plukken. Dat is althans de conclusie van Samuel Luckhurst van Manchester Evening News, die het optreden van de Braziliaan tegen Liverpool (0-0) met een 5 beoordeelt.

"Op een dag dat een andere linksbenige aanvaller die ook afkomstig is van Ajax, twee keer scoort voor West Ham United, lijkt het erop dat Manchester United de verkeerde heeft gehaald", doelt het lokale medium op Kudus en Antony.

De Ghanees, inmiddels door West Ham-fans liefkozend gedoopt tot 'starboy', bewees zijn waarde maar weer eens zondag. In het competitieduel met Wolves (3-0), scoorde Kudus tweemaal namens the Hammers.

De middenvelder annex aanvaller kwam deze zomer voor 43 miljoen euro over van Ajax. Sinds zijn transfer was hij in 21 wedstrijden al acht keer trefzeker voor West Ham United. Ook was hij een keer de aangever.

Antony verhuisde in de zomer van 2022 naar Manchester voor een duizelingwekkend bedrag van 95 miljoen euro. Ook de Braziliaan zette zijn naam acht keer op het scorebord, drie keer gaf hij de assist. Hij deed dat echter in 62 wedstrijden.

De Braziliaan kreeg voor zijn optreden tegen Liverpool dus een 5 van de lokale krant. "Antony werd tegen Liverpool wel iets beter toen hij rijp leek voor een wissel", schrijft het medium verder over zijn wedstrijd.

Antony wordt ook van commentaar voorzien door The Telegraph en Sky Sports. Waar laatstgenoemde zijn optreden wel als voldoende beschouwt, gaat The Telegraph mee met Luckhurst.

"Hij heeft verdedigend zijn steentje bijgedragen en hij hielp Rasmus Højlund aan zijn grote kans, maar voor de rest blijft hij heel erg licht van gewicht en bood hij weinig in aanvallend opzicht", schrijft de krant over de linkspoot.

Virgil van Dijk krijgt van The Telegraph overigens een 8 voor zijn optreden. "Van Dijk was makkelijk de beste speler van Liverpool. Hij sleept Liverpool naar een nieuw titelgevecht en lijkt weer teruggekeerd naar zijn beste vorm."

Erik ten Hag wordt door Luckhurst beoordeeld met een 7. "Hij selecteerde een logisch elftal te midden van de blessurecrisis centraal achterin. Zijn invulling van het centrale duo wierp zijn vruchten af."

