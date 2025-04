'Manchester United heeft beste papieren om Arne Slot en Liverpool dwars te zitten'

Komende zomer kan er een flinke strijd losbarsten om de handtekening van Antoine Semenyo. De aanvaller van Bournemouth is bezig aan zijn tweede indrukwekkende campagne op rij en lijkt klaar voor een nieuwe uitdaging.

Daarvoor liggen genoeg kansen in de Premier League. Volgens Sky Sports heeft Manchester United op het moment de beste papieren om aan de haal te gaan met Semenyo, maar de stuntelende Red Devils zijn niet de enige gegadigden. Wat heet.

Volgens het Britse medium geniet de Ghanees verder belangstelling van de gehele top zes van Engeland, met uitzondering van Arsenal, plus Tottenham Hotspur. Ook met het Liverpool van Arne Slot moet dus rekening gehouden worden.

Bij Manchester United zou manager Rúben Amorim een grote bewonderaar van Semenyo zijn. "Hij heeft duidelijke ideeën over hoe hij de aanvaller volgend seizoen wil inzetten", zo klinkt het.

De halvefinalist in de Europa League acht nieuwe opties voorin broodnodig. Deze moeten onder meer bekostigt worden met de permante uitgaande transfers van Jadon Sancho (Chelsea), Marcus Rashford (Aston Villa) en Antony (Real Betis), die alledrie momenteel verhuurd zijn.

Het aantrekken van Semenyo zal een flink gat in de begroting van Manchester United, die toch al niet zo ruim was, achterlaten, zo is de verwachting. Bournemouth is van plan hoog in de boom te zitten en een vraagprijs van zeventig miljoen pond, omgerekend zo’n 81,5 miljoen euro, te hanteren.

Semenyo draagt sinds januari 2023 het rood-zwart van the Cherries. Destijds nam Bournemouth hem over van Championship-ploeg Bristol City.