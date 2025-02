Manchester United gaf dit miljoenenbedrag mee bij ontslag van onder meer Erik ten Hag

Erik ten Hag tekende afgelopen zomer een nieuw contract bij Manchester United en werd in oktober na een teleurstellende reeks wedstrijden op straat gezet. De club heeft in een financiële update bekendgemaakt hoeveel geld het kostte om de Haaksberger, diens assistenten en Dan Ashworth de laan uit te sturen.

Ten Hag veroverde afgelopen zomer de FA Cup tegen koste van Manchester City, wat na weken vol speculatie over zijn ontslag uiteindelijk leidde tot een contractverlenging tot medio 2026. Het begin van het huidige seizoen verliep echter slecht, waardoor Ten Hag in oktober werd ontslagen.

Ook Ten Hags assistenten, René Hake en Jelle Ten Rouwelaar, moesten per direct vertrekken. Clublegende Ruud van Nistelrooij bleef nog enkele wedstrijden aan als interim-manager voor ook hij moest vertrekken.

Ashworth, die afgelopen zomer werd aangesteld als technisch directeur, werd in december ontslagen door de club. Het vertrek van Ten Hag, diens assistenten en Ashworth heeft club 14,5 miljoen pond (17,5 miljoen euro) gekost, maakt de club wereldkundig.

Man United gaf vervolgens ook een flinke som geld uit om Rúben Amorim aan te stellen als nieuwe manager. Alhoewel de officiële cijfers daarvan niet bekend zijn, weten Engelse media dat het de club 8,5 miljoen euro kostte om Amorims contract bij Sporting Portugal af te kopen.

Ten Hag is na zijn ontslag bij Man United werkloos. De oefenmeester werd na het ontslag van Nuri Sahin nadrukkelijk in verband gebracht met Borussia Dortmund, maar dat bleek financieel geen haalbare kaart, wist Sky Sport te melden. Dortmund ging uiteindelijk in zee met Niko Kovac.

Hake lijkt momenteel niet veel langer werkloos te blijven. De voormalig succestrainer van Go Ahead Eagles wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Feyenoord, waar hij samen met huidig sc Heerenveen-trainer Robin van Persie de ontslagen Brian Priske moet opvolgen.