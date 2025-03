Manchester United gaat voor pikante overstap en kijkt naar oud-speler van Manchester City

Manchester United is geïnteresseerd in de diensten van Felix Nmecha, zo meldt het betrouwbare Bild. De Duitse middenvelder van Borussia Dortmund staat op de nominatie om te vertrekken bij BVB en kan zijn loopbaan dus gaan vervolgen op Old Trafford.

Dortmund staat momenteel elfde in de Bundesliga en is tien punten verwijderd van een Champions League-ticket. Indien de ploeg het miljardenbal niet weet te bereiken, zal het veel spelers moeten verkopen om alsnog geld in het laatje te krijgen.

Op de nominatie staan onder meer Gregor Kobel, Jamie Bynoe Gittens en Karim Adeyimi. Deze spelers kunnen volgens de clubleiding het hoogste bedrag opleveren. Manchester United is echter geïnteresseerd in de diensten van een andere speler: Nmecha.

Nmecha kende een dramatisch begin van zijn tijd bij Dortmund. De 24-jarige middenvelder kwam in de zomer van 2023 voor dertig miljoen euro over van VfL Wolfsburg en belandde vervolgens op de bank.

Toch wist hij zich aan het eind van vorig seizoen te revancheren en wist hij een plaatsje te bemachtigen in de EK-selectie van Duitsland voor het eindtoernooi in eigen land. Bondscoach Julian Nagelsmann ziet in hem een belangrijke schakel voor de toekomst.

Nu wil Manchester United hem graag aan de selectie toevoegen. Het is nog altijd niet zeker of Kobbie Mainoo blijft bij de club en the Red Devils gaan zeker afscheid nemen van Christian Eriksen, wiens contract komende zomer afloopt.

De Engelse grootmacht moet wel een flink bedrag op tafel leggen voor Nmecha. Dortmund verlangt volgens Bild een bedrag rond de 45 miljoen euro. Een overstap van de Duitser zou overigens pikant zijn, daar hij tussen 2017 en 2021 uitkwam voor Manchester City.