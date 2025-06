Manchester United verlengt met man die bijna elk duel op de tribune zat

Manchester United gaat het aflopende contract van Tom Heaton verlengen, zo weet Fabrizio Romano te melden. De derde doelman van de club gaat verlenging tot medio 2026.

De club heeft besloten nog een jaartje langer door te gaan met de ervaren routinier. Manager Ruben Amorim en zijn staf zijn ingelicht over de keuze van de directie.

Naast Heaton staan ook André Onana en Altay Bayindir onder contract bij de club uit Manchester. De club heeft volgens verschillende Engelse media ook Emiliano Martínez op het oog. De Argentijn moet Onana vervangen als eerste doelman.

Heaton kwam in 2021 naar Old Trafford. De inmiddels 39-jarige doelman kwam toentertijd transfervrij over van Aston Villa.

Het jeugdproduct van Manchester United heeft in zijn loopbaan bij een heel groot aantal clubs gespeeld. Zo kwam hij uit voor Swindon Town, Royal Antwerp, Queens Park Rangers, Cardiff City, Rochdale FC, Wycombe Wanderers, Bristol City, Burnley en Aston Villa.

De ervaren sluitpost is ook international van Engeland. In 2016 kwam hij drie keer in actie in oefenduels onder toenmalig bondscoach Roy Hodgson.

Afgelopen seizoen kwam Heaton slechts één keer uit voor Manchester United. De keeper mocht opdraven in het 3-2 gewonnen EFL Cup-duel met Barnsley.