Manchester United en Manchester City willen teleurgestelde Donnarumma overnemen van Paris Saint-Germain

De toekomst van Gianluigi Donnarumma bij Paris Saint-Germain is hoogst onzeker. De doelman heeft een contract tot slechts medio 2026 en ondanks maandenlange onderhandelingen, is zijn verbintenis nog altijd niet verlengd. L'Équipe schrijft dat Donnarumma in besloten kring zijn teleurstelling heeft geuit over het gebrek aan steun van de club in moeilijkere tijden.

Dat PSG en Donnarumma in deze situatie zijn beland, heeft volgens de gerenommeerde Franse sportkrant te maken met het feit dat de club in eerste instantie twijfelde over de toekomst van Donnarumma.

De Italiaanse sluitpost kende eerder dit seizoen een mindere fase. De kritiek die Donnarumma daarop te verwerken kreeg is hem niet in de koude kleren gaan zitten. De goalie is teleurgesteld over het gebrek aan steun en begrip van de club, zeker toen de kritiek het hardst klonk.

Daarnaast wil de technisch directeur van PSG, Luis Campos, de basissalarissen verlagen. Met bepaalde clausules, zoals het aantal gespeelde wedstrijden, zouden de spelers van de Champions League-winnaar alsnog een bedrag kunnen verdienen dat in de buurt komt van het gewenste salaris.

Donnarumma is echter niet overtuigd van de 'inhoud' van het contractvoorstel, dat hem maanden geleden al is voorgelegd. Donnarumma herpakte zich gedurende het seizoen uitstekend en was een cruciale factor in het winnen van de Champions League.

"Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren", vertelde de sluitpost op een persconferentie bij het nationale team. "Ik heb nog niets besloten. Ik wil mij nu concentreren op de wedstrijden met het nationale team, en op niets anders. Ik zal de komende dagen de situatie bij de club met de directie en mijn staf bespreken. Het is nu nog te vroeg."

In Parijs worden de uitspraken gezien als middel om een hoger (basis)salaris los te peuteren bij de directie. Tactiek of niet, Manchester United en Manchester City volgen de situatie van de boomlange doelman nauwlettend. Donnarumma staat volgens L'Équipe niet onwelwillend tegenover een vertrek naar de Premier League.

Bij Manchester United heeft André Onana (tot op heden) niet weten te overtuigen. De voormalig Ajacied viel afgelopen seizoen vooral op door zijn vele blunders. Bij Manchester City is Ederson Moraes de nummer één, maar de Braziliaan is niet meer zo onomstreden als in voorgaande jaren en moest het in de afgelopen jaargang zelfs even stellen met een reserverol.