Manchester United en Manchester City stellen teleur in doelpuntloze derby

De Manchester Derby tussen Manchester United en Manchester City stelde zondag ietwat teleur. Het oogstrelende voetbal bleef aan beide kanten uit en scoren lukte niemand: 0-0.

Bij de thuisploeg wees Rúben Amorim, bij afwezigheid van de geblesseerde Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui aan als een van de drie centrale verdedigers. Joshua Zirkzee werd naar de bank verwezen en zag Bruno Fernandes en Alejandro Garnacho opereren vanaf de 10-posities, terwijl Rasmus Højlund de meest vooruitgeschoven pion was.

Pep Guardiola had achterin een verrassing in petto en stuurde de twintigjarige Nico O’Reilly de wei in als linksachter. Nathan Aké ontbrak wederom met een blessure. Het gemis van Erling Haaland ving de Catalaanse oefenmeester op door Phil Foden en Omar Marmoush als frontlinie in te zetten.

Het voorste duo van City zorgde al vroeg voor gevaar. Zowel Foden als Marmoush testte André Onana in het openingskwartier, beide keren doorstond de Kameroener de test.

Namens United kwam het eerste gevaar van Garnacho en het betrof meteen een grote kans. De kopbal van de Argentijn vond het net niet. Net als de inzet van Garnacho was de gehele eerste helft op Old Trafford niet groots. Veel grote mogelijkheden bleven uit, prachtig voetbal evengoed.

De openingsfase van het tweede bedrijf was andermaal niet veelbelovend. The Citizens produceerden schotjes, United kwam niet verder dan dreigen. Pas in minuut 71 voetbalden the Red Devils een serieuze kans bij elkaar en dat gebeurde met enig geluk. Manuel Ugarte had vervolgens het vizier niet op scherp en vuurde hard naast van net buiten de zestien.

Twintig minuten voor tijd besloot Amorim toch een beroep te doen op Zirkzee, die Højlund verving. De wissel sorteerde na enkele minuten bijna een onmiddellijk effect, want na een teruggetrokken voorzet van Patrick Dorgu dwong de ingevallen Nederlander City-doelman Ederson gestrekt te gaan op een prima poging. Een sterkere fase van United was aangebroken.

Onder meer Zirkzee zou nog een goede mogelijkheid verkwanselen. Hij werd met ruimte aangespeeld in het vijandelijke strafschopgebied, maar liet na hiervan te profiteren en verspeelde snel de bal. Zo ontbrak het zondag de gehele wedstrijd aan doelpunten en stelde de Manchester Derby teleur.

Door het gelijkspel laat City na te profiteren van de remise van Chelsea op bezoek bij Brentford (0-0) eerder op de dag en staat het nog altijd vijfde. United bevindt zich nog altijd op in niemandsland, na dit weekend op plek dertien.