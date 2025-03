Manchester United duwt zwak Leicester City en Ruud van Nistelrooij dieper het moeras in

Manchester United heeft zondagavond op eenvoudige wijze afgerekend met Leicester City. De ploeg van Rúben Amorim speelde verre van groots, maar dat was ook niet nodig tegen het zwakke Leicester: 0-3. Rasmus Højlund maakte een einde aan zijn doelpuntendroogte, waarna ook Alejandro Garnacho en Bruno Fernandes een duit in het zakje deden.

Bij Manchester United was er andermaal een basisplaats voor Matthijs de Ligt, die de laatste weken steeds beter in vorm komt. Joshua Zirkzee moest genoegen nemen met een reserverol en zou uiteindelijk zo’n twintig minuten meedoen.

Christian Eriksen was als eerst dicht bij een doelpunt, maar zijn inzet belandde op de paal. Na een klein half uur kwamen de bezoekers alsnog op voorsprong. Højlund mocht de bal ver opdrijven van Wout Faes en vond knap de verre hoek: 0-1.

Manchester United liet de bal daarna veelvuldig aan de tegenstander, die daar bar weinig mee deed. De ploeg van Ruud van Nistelrooij was simpelweg niet bij machte om echte kansen te creëren. Vlak na rust was er wel een forse domper voor United en de achttienjarige Ayden Heaven, die bij zijn Premier League-debuut geblesseerd het veld moest verlaten.

Na een klein uur spelen dacht Garnacho de voorsprong te verdubbelen voor Manchester United na een fraaie actie, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter ging daar een streep doorheen. Tien minuten later was het echter alsnog raak voor de Argentijn. Met een schot in de rechterhoek verschalkte hij doelman Mads Hermansen: 0-2.

In de slotfase kreeg Leicester City nog één grote kans om de spanning in de wedstrijd terug te brengen. Na goed doorzetten van Jamie Vardy werd Facundo Buonanotte in de zestienmeter in een geweldige scoringspositie gebracht, maar De Ligt gooide zich er met een geweldig blok voor en voorkwam de aansluitingstreffer. Daarna gooide Fernandes met een prachtig doelpunt de wedstrijd op slot.

Door de zege komt Manchester United op een totaal van 37 punten op plaats 13. De problemen bij Leicester City worden alsmaar groter. De ploeg van Van Nistelrooij staat met nog negen wedstrijden te gaan op de negentiende plaats, met een achterstand van negen punten op de veilige plek zeventien.