Manchester United-coach Rúben Amorim doet op persconferentie na verloren Europa League-finale direct na deceptie een heel nobele belofte

Rúben Amorim is vanzelfsprekend teleurgesteld na opnieuw een forse tik in zijn tijd als manager van Manchester United. De Portugees verloor woensdagavond de Europa League-finale van Tottenham Hotspur met 1-0, waardoor Manchester United elke vorm van Europees voetbal volgend seizoen misloopt.

Zo is het opnieuw een horrorseizoen geworden voor the Red Devils, die de campagne 2024/25 nog begonnen met Erik ten Hag als hoofdcoach. De zestiende plek in de Premier League is het ultieme bewijsstuk van het op zijn zachtst gezegd teleurstellende seizoen.

Onder Amorim kelderde Manchester United nog verder op de Premier League-ranglijst. De Europa League-zege - en daarmee directe kwalificatie voor de Champions League - had het leed van dit seizoen ietwat kunnen verzachten, maar dat gebeurde dus niet.

Na afloop was Amorim dan ook logischerwijs een teleurgesteld man. Hij benadrukte in de perszaal in Bilbao dat hij nog altijd geloof had in zijn eigen kunnen. "Ik zal niet opstappen. Ik heb heel veel vertrouwen in mijn kwaliteiten en ik zal niet niets veranderen."

Daar plakt Amorim, die tot medio 2027 vastligt op Old Trafford, een nobele belofte aan vast. "Als de fans en het bestuur het gevoel hebben dat ik niet de juiste man ben voor deze baan, dan ga ik de volgende dag nog weg zonder gesprekken over financiële compensatie."

De 1-0 nederlaag in San Mamés vormde alweer het zestiende duel dit seizoen dat Manchester United doelpuntloos de negentig minuten volmaakte. "Wij waren duidelijk het betere team, maar we hebben weer niet weten te scoren en dan wordt het heel lastig om voetbalwedstrijden te winnen", zei Amorim op Cruyffiaanse wijze.

"Natuurlijk heb ik vertrouwen in mijn spelers, het is mijn baan om hen te ontwikkelen. Toen ik in januari kwam was er in de transferwindow niets mogelijk vanwege alle problemen die er hier zijn. Het probleem is ook niet te wijten aan één speler", besluit de Portugees.