Manchester United-coach Erik ten Hag bijt van zich af: ‘Dat was bij Ajax ook zo’

Erik ten Hag kan weinig met de geruchten over zijn toekomst als trainer van Manchester United. The Red Devils worden de laatste maanden veelvuldig in verband gebracht met andere oefenmeesters, maar het laat Ten Hag koud, zo geeft hij aan tijdens de persconferentie in aanloop naar het aanstaande Premier League-duel met Brentford.

Als we de berichtgeving in verschillende Engelse media mogen geloven, is de positie van Ten Hag op Old Trafford wankel. Manchester United wordt de laatste tijd aan een veelvoud aan andere trainers gelinkt, waaronder Gareth Southate, Thomas Tuchel en Roberto De Zerbi.

De geruchten laten Ten Hag naar eigen zeggen koud. "Toen ik bij Ajax zat, was het vergelijkbaar. Als je in de top van het voetbal werkt, raak je er aan gewend."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Het maakt de spelers niks uit", vervolgt de manager. "En het maakt mij niks uit. We zitten in hetzelfde schuitje en we weten dat we moeten presteren en goede resultaten moeten behalen."

"Als je voor Man United werkt, zullen er altijd geruchten en ruis zijn. Rondom de club, het team, de manager, de spelers. Jullie (de media, red.) vinden het leuk om erover te praten. Wij zijn daar niet mee bezig."

"Wij focussen ons op het proces en om het team beter te laten spelen, dus het maakt mij niet uit", besluit Ten Hag. De trainer had daarnaast een update omtrent de ziekengoed.

Blessures

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Ten Hag verwacht richting het einde van het seizoen namelijk nog een beroep te kunnen doen op Luke Shaw. De linksback staat al geruime tijd aan de kant met een spierblessure, maar kan dit seizoen nog in actie komen. De rentree van Lisandro Martínez laat daarnaast niet lang meer op zich wachten. Mogelijk komt de Argentijn zaterdagavond tegen Brentford al in actie.