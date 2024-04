Manchester United bruut onderuit bij Chelsea na goals in minuut 100 en 101

Manchester United is er na een waar spektakelstuk op Stamford Bridge niet in geslaagd om drie punten over te houden aan het duel met Chelsea. The Blues gaven een 2-0 voorsprong, mede door de eerste assist van Antony in de Premier League, in eerste instantie volledig uit handen. Diep in blessuretijd vertolkte Noni Madueke een cruciale rol door een penalty te versieren. Cole Palmer schoot de 3-3 binnen en maakte het even later nog gekker: 4-3. Manchester United staat nog zesde, maar moet Champions League-voetbal zo goed als zeker vergeten. Chelsea klimt naar plek tien.

Aan de kant van Chelsea was Nicolas Jackson de spits van dienst. De Senegalees werd in zijn rug gesteund door Conor Gallagher en flankspelers Cole Palmer en Mykhaylo Mudryk. Bij Manchester United koost manager Erik ten Hag onder meer voor Antony, die op de rechterflank voor het nodige gevaar moest zorgen. Bruno Fernandes en Alejandro Garnacho en Rasmus Højlund waren de overige aanvallende troeven van Ten Hag. Marcus Rashford begon op de bank.

Chelsea kende een absolute droomstart op Stamford Bridge, waar Gallagher al in de vierde minuut voor de openingstreffer zorgde. Een voorzet van Malo Gusto aan de rechterkant van het veld werd dusdanig van richting veranderd door Raphaël Varane, dat de bal perfect voor de voeten van Gallagher belandde. De Engelsman liet Onana kansloos met een bekeken schot in de korte hoek: 1-0.

De vroege openingstreffer gaf Chelsea veel vertrouwen en de thuisploeg zette Manchester United tegen de muur. Na een kleine twintig minuten spelen verdubbelde Chelsea de voorsprong. Antony beging een overtreding in de zestien en dus floot arbiter Jarred Gillett voor een strafschop. Palmer pakte zijn verantwoordelijkheid en stuurde André Onana naar de verkeerde hoek: 2-0.

In de fase die volgde kwam met name Chelsea dicht bij de volgende treffer, via Axel Disasi en Mudryk, maar het was Manchester United dat de wedstrijd nieuw leven inblies. Een dramatische breedtepass van Gusto kwam niet terecht bij Disasi, maar bij de oplettende Garnacho. De Argentijn had een zee aan ruimte voor zich en verschalkte doelman Djordje Petrovic met een bekeken schot in de korte hoek: 2-1.

Daarmee was het nog niet gedaan voor het rustsignaal, want vijf minuten na de aansluitingstreffer viel ook de gelijkmaker. Een fraaie dieptepass kwam terecht bij Garnacho, die opzijlegde voor Diogo Dalot. De Portugees slingerde de bal tot bij de tweede paal, waar Bruno Fernandes opdook en in de verre hoek raak kopte achter de kansloze Petrovic: 2-2.

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Beide ploegen zochten de aanval en dat leverde een uiterst vermakelijke wedstrijd op. Zo schoot Harry Maguire ternauwernood over, zag Palmer zijn schot gekraakt worden, redde Onana op een poging van Jackson en kopte Casemiro nipt over. Duidelijk was dat Manchester United beduidend beter aan de tweede helft begon dan aan de eerste.

Halverwege de tweede helft volgde wat er aan zat te komen. Antony veroverde de bal en leverde vervolgens een prachtige pass met buitenkant voet. De bal belandde voor het doel bij Garnacho, die koel bleef en de bal achter Petrovic kopte: 2-3. Manchester United had de boel onder controle, terwijl Chelsea knock-out leek te zijn.

Diep in blessuretijd vertolkte invaller Madueke een cruciale rol voor Chelsea, door in de zestien naar de grond te gaan na een lichte overtreding van Dalot. Na enige twijfel bleef de strafschop staan en schoot Palmer binnen: 3-3. Alsof het niet genoeg was werd het, met ruim honderd minuten op de klok, zelfs 4-3. Palmer zag zijn schot aangeraakt worden door Scott McTominay, waardoor Onana kansloos was.

???????????? ???? Schitterende assist met buitenkant voet en Garnacho maakt de comeback compleet: 2-3 ?#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 4, 2024

???????????????????? ?????? Cole Palmer zorgt met doelpunten in de 99' en 101' minuut voor de 4-3 overwinning van Chelsea op Manchester United#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 4, 2024

