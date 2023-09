Manchester United brengt slecht nieuws over Deadline Day-aanwinst Amrabat

Vrijdag, 8 september 2023 om 12:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:49

Sofyan Amrabat heeft een blessure opgelopen, zo meldt zijn club Manchester United vrijdagochtend. De middenvelder heeft zich moeten afmelden voor de komende interlands van Marokko en zal zich eerst richten op zijn herstel. De club doet geen melding over de aard van de kwetsuur en over hoelang Amrabat uit de roulatie zal zijn. Desalniettemin zal de Marokkaan zich spoedig gaan melden bij de club van Erik ten Hag.

Door de blessure moet Amrabat de wedstrijden tegen Liberia (Afrika Cup-kwalificatie) en Burkina Faso (vriendschappelijke interland) aan zich voorbij laten gaan. De Leeuwen van de Atlas hebben tegen eerstgenoemde tegenstander aan een punt genoeg om bovenaan Groep K van de kwalificatie te eindigen. Yahya Jabrane is opgeroepen als vervanger van Amrabat.

Ten Hag hoopte al langere tijd op de komst van de middenvelder naar Old Trafford. Op Deadline Day werd bekend dat United Amrabat voor één seizoen zal huren van Fiorentina. The Red Devils betalen daarvoor een vergoeding van 10 miljoen euro. In de zomer van 2024 kan de club de voormalig speler van onder meer FC Utrecht en Feyenoord definitief overnemen voor een bedrag van 25 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen.

Ten Hag speelde een doorslaggevende rol in de transfer. “Ik weet precies hoe Erik ten Hag graag werkt en wat hij nodig heeft van zijn spelers", zegt Amrabat, die bij Utrecht al met de coach samenwerkte. "Zijn coaching en begeleiding hebben mij als speler eerder in mijn carrière enorm ontwikkeld. Ik weet dat hij zal helpen om het beste uit mijn capaciteiten naar boven te halen, zodat ik de groep kan helpen dit seizoen succesvol te zijn."