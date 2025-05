Manchester United blijft ijzersterk merk en hoeft alleen Real Madrid voor zich te dulden

Op sportief vlak gaat Manchester United door een diep dal. Buiten het veld zijn de zorgen een stuk minder. Zakenblad Forbes schat de weggezakte grootmacht namelijk in als de op één na meest waardevolle club ter wereld.

De marktwaarde van Manchester United ligt bijna halverwege 2025 op 5,82 miljard euro. Alleen Real Madrid staat momenteel boven the Red Devils met een marktwaarde van 5,95 miljard euro.

Volgens Forbes helpt het Manchester United ontzettend dat er zoveel successen werden gevierd in de jaren 90 en 2000. Het is daardoor nog steeds een ijzersterk merk, ondanks het grote verval op sportief gebied in de laatste jaren.

Manchester United is vooral buiten Engeland bijzonder populair. Dat kwam maar weer eens tot uiting toen de verliezend Europa League-finalist kort na het seizoen in de Premier League een Aziatische tour organiseerde en twee oefenduels afwerkte.

De top vijf die door Forbes is samengesteld wordt compleet gemaakt door FC Barcelona (4,98 miljard), Liverpool (4,76 miljard) en Manchester City (4,67 miljard).

Plek zes is voor Bayern München met 4,49 miljard euro en Paris Saint-Germain met het als nummer zeven doen met 4,05 miljard euro. In de top tien staan verder ook Arsenal (3 miljard euro), Tottenham Hotspur (2,91 miljard euro) en Conference League-winnaar Chelsea (2,86 miljard euro).

Bij de eerste dertig clubs is geen plaats voor een afvaardiging uit de Eredivisie. Opvallend is de aanwezig van acht clubs uit de MLS in de top dertig. De Amerikaanse competitie zit mede door de opmars van Inter Miami erg in de lift.