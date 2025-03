Manchester United aast op Oranje-international die niet voor minder dan 80 miljoen weg mag

Xavi Simons blijft de aandacht trekken van de grote clubs in Europa. De middenvelder van RB Leipzig wordt serieus gevolgd door Manchester United, zo verzekert journalist Florian Plettenberg van Sky Deutschland woensdag via X.

Plettenberg benadrukt in zijn berichtgeving dat Manchester United Simons nooit uit het oog is verloren. De weggezakte Engelse grootmacht ziet in de Nederlander de ideale kandidaat voor de positie van aanvallende middenvelder. Daarnaast wil manager Rúben Amorim graag een spits aantrekken deze zomer.

De Duitse journalist voegt er wel direct aan toe dat Manchester United diep in de buidel zal moeten tasten voor Simons. Leipzig hanteert namelijk een minimale vraagprijs van 80 miljoen euro voor de speler die tot medio 2027 vastligt in de Red Bull Arena.

Plettenberg sluit ondanks de hoge vraagprijs niet uit dat Simons na afloop van dit seizoen vertrekt. De middenvelder (21), bezig aan zijn tweede jaar in Leipzig, is al vaker in verband gebracht met topclubs in Europa.

Simons vertolkte afgelopen weekeinde nog een hoofdrol bij Leipzig. De Oranje-international opende de score tegen Borussia Dortmund en gaf tevens een assist in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd. Die Roten Bullen blijven hierdoor volop meedoen om de Champions League-plaatsen in de Bundesliga.

Manchester United kijkt in de Bundesliga overigens niet alleen naar Simons. Ook ploeggenoot Benjamin Sesko en Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt) staan op het lijstje van de scouts van de middenmoter in de Premier League.

Ekitike scoorde vorige week nog tegen Ajax, dat in de achtste finale van de Europa League met 4-1 verloor van Frankfurt. Na de 1-2 nederlaag op eigen veld zit het Europese avontuur van de Amsterdammers er dus op, terwijl Frankfurt in de kwartfinale Tottenham Hotspur treft.