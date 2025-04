Manchester United-aanvaller Joshua Zirkzee onthult het ware verhaal achter zijn kenmerkende celebration: 'Het komt van...'

Afgelopen donderdag deed Joshua Zirkzee weer wat hij zo graag doet: scoren voor Manchester United. Met een rake kopbal leek hij zijn werkgever naar de overwinning op Olympique Lyon te koppen, ware het niet dat de Fransen in de blessuretijd langszij kwamen (2-2). Het vieren van zijn doelpunt deed Zirkzee op voor hem inmiddels kenmerkende wijze. Op de clubkanalen van the Red Devils legt de aanvaller uit waar hij de inspiratie voor zijn celebration vond.

Het liefst had Zirkzee dit seizoen al veel vaker gejuicht om het vinden van het net. Na 47 wedstrijden in alle competities staat de teller op een mager totaal van zeven treffers.

Tegen Lyon was de van Bologna overgenomen spits, die de laatste tijd veelal vanaf een plek net achter de punt van de aanval opereert, voor de tweede maal trefzeker in de Europa League. Zoals we van hem gewend zijn, vierde Zirkzee zijn doelpunt door het uitbeelden van het schieten met een vuurwapen.

Die manoeuvre bedacht de zesvoudig Oranje-international niet zelf. Hij liet zich inspireren door de Amerikaanse Oscarwinnende westernfilm Django Unchained, van de alom geprezen regisseur Quentin Tarantino.

“Het komt uit de scène waarin hij (Dr. King Schultz, het personage van acteur Christoph Waltz, red.) Django leert schieten op de sneeuwpop,” legt Zirkzee uit. Sommige voetbalpuristen dachten dat de meevoetballende spits met zijn celebration Gabriel Batistuta imiteerde. De Argentijnse legende vierde veel van zijn vele goals, die hij voornamelijk maakte namens Fiorentina, op vergelijkbare wijze.

“Het verhaal over Batistuta is denk ik ontstaan omdat we allebei in Italië speelden”, vermoedt Zirkzee. “Misschien zegt men dat ik hem kopieer, maar dat is niet het geval.”

“Ik bewonder Batistuta en we vieren goals in principe op dezelfde manier, maar het is niet zo dat ik mijn goals zo vier vanwege hem”, besluit Zirkzee, die zondag met Manchester United op bezoek gaat bij Newcastle United.