Manchester United-aanvaller Alejandro Garnacho sneert naar Rúben Amorim door successen van Erik ten Hag op te rakelen

Alejandro Garnacho was absoluut niet blij met zijn reserverol tijdens de Europa League-finale tussen Manchester United en Tottenham Hotspur. Hij liet zijn onvrede al voor de wedstrijd blijken op zijn Instagram-pagina.

Uren voordat er een seconde gespeeld was in Bilbao deelde de jonge Argentijn namelijk al een foto op zijn story. Het ging om een foto die verwijst naar betere tijden voor Manchester United, namelijk die van de gewonnen FA Cup-finale in 2024.

Toen was Erik ten Hag nog de trainer van the Red Devils. De Nederlander loodste zijn ploeg in twee opeenvolgende seizoenen naar de prestigieuze bekerfinale tegen stadsgenoot Manchester City. Waar zij in 2023 het onderspit dolven, kwamen ze in 2024 wel als winnaar uit de bus.

Dankzij doelpunten van Kobbie Mainoo en, juist, Alejandro Garnacho legde zijn ploeg beslag op de dertiende FA Cup-titel in de clubgeschiedenis. Garnacho deelde woensdag een foto van zijn juichende persoon en sneerde daarmee naar de reserverol die hij in Bilbao zou hebben.

Ook zijn broer Robert liet zich niet onberoerd op sociale media. "Werken als geen ander, het team elke ronde helpen, twee goals maken in de laatste twee finales en dat alles om negentien minuten op het veld te staan en onder de bus gegooid te worden. Wow, hahaha", begeleidde hij een foto van een afdruipende Garnacho van tekst.

Deze Europa League-campagne was Garnacho in vijftien optredens één keer trefzeker, bij het groepsfaseduel met Bodø/Glimt. In de knockoutfase van het toernooi leverde hij voor aanvang van de finale een assist in drie van de zes duels.

Manager Amorim kreeg na afloop de vraag of hij niet beter met Garnacho had kunnen starten. De Portugees gunde de basisplek aan Mason Mount. "Dat is achteraf altijd makkelijk praten", reageerde hij. "Wie miste die grote kans in de heenwedstrijd van de halve finales? Garnacho. Soms is voetbal zo."