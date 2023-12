Manchester City wordt weggespeeld op Villa Park en lijdt wéér duur puntenverlies

Woensdag, 6 december 2023 om 23:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:33

Manchester City is tegen zeer duur puntenverlies aangelopen in de Premier League. De ploeg van Josep Guardiola was lange tijd de onderliggende partij tegen Aston Villa, dat zeer sterk speelde en met 1-0 te sterk bleek. Leon Bailey was een kwartier voor tijd de gevierde man bij de ploeg uit Birmingham. Na de gelijke spelen tegen Chelsea, Liverpool en Tottenham Hotspur is het de vierde keer op rij dat City punten laat liggen. De regerend landskampioen zakt naar de vierde plaats, terwijl Villa dankzij de zege over City heen klimt en nu derde staat.

Villa-manager Unai Emery opteerde voor een tweemansvoorhoede bestaande uit Ollie Watkins en Bailey. De twee aanvallers kwamen Nathan Aké niet tegen: de Nederlander zat op de bank. Guardiola koos Erling Braut Haaland als diepste spits. Achter de Noor stonden Julián Álvarez en Rico Lewis opgesteld. Phil Foden en Bernardo Silva moesten vanaf de zijkanten voor gevaar zorgen.

Bailey was al vroeg in de wedstrijd dicht bij een treffer. De pijlsnelle aanvaller werd weggestuurd door John McGinn, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Ederson. Villa speelde bijzonder energiek, al kon het niet voorkomen dat City na tien minuten twee grote kansen kreeg. Foden stelde Haaland tot tweemaal toe in staat te scoren. Emiliano Martínez kwam echter beide keren als winnaar uit de strijd.

City oogde bij vlagen echter gefrustreerd. De normaal zo dominante ploeg van Guardiola was allesbehalve dominant op Villa Park en kwam andermaal goed weg toen Bailey opnieuw zijn meerdere moest erkennen in Ederson. Ook Ezri Konsa dacht even voor de 1-0 te zorgen, ware het niet dat de verdediger een vrije trap van Lucas Digne over kopte. Ogenblikken later voorkwam Josko Gvardiol met een redding op de lijn dat Youri Tielemans de score opende.

Op slag van rust leek Villa even op voorsprong te komen. Digne gaf voor op Douglas Luiz, die de bal achter Ederson werkte. De grensrechter vlagde echter, omdat de bal de achterlijn zou zijn gepasseerd bij de voorzet van Digne. Dat bleek een correcte beslissing. Zodoende mocht City van geluk spreken dat het de rust bereikte zonder tegentreffer.

Ook na rust kwam Villa uitstekend voor de dag. Uitblinker McGinn sneed naar binnen en werd even tegengehouden door Rúben Dias, die net genoeg deed om de Schot tot een matig schot te dwingen. Villa won een groot deel van de afvallende ballen en City leek een mannetje tekort te komen in Birmingham.

Een kwartier voor tijd kwam Villa alsnog op voorsprong. Bailey zette een dribbel in en werd door niets of niemand tegengehouden. De Jamaicaans international kapte en zag zijn schot via die hak van Dias in het doel belanden: 1-0. Ook na de openingstreffer bleef Villa doorspelen in een moordend hoog tempo.

Het was aan Ederson te danken dat Douglas Luiz van dichtbij uit een ietwat lastige hoek niet de 2-0 maakte. De Braziliaan kwam vijf minuten voor tijd opnieuw zeer dichtbij. Ditmaal probeerde hij het met een gekruld schot, dat buiten bereik van Ederson tegen de paal belandde. Ook in blessuretijd kwam City er simpelweg niet aan te pas. City kon simpelweg bar weinig doen aan het zeer enthousiaste en goede spel van Villa.