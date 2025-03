Manchester City wil shoppen bij Real Madrid en kijkt naar man van tachtig miljoen euro

Eduardo Camavinga staat in de belangstelling van Manchester City, zo verzekert de Duitse transfermarktspecialist Florian Plettenberg van Sky Sports maandagavond. De Franse middenvelder heeft nog een contract tot medio 2029 bij Real Madrid.

Camavinga heeft dezelfde zaakwaarnemer als Omar Marmoush, CAA Stellar. De Egyptische spits verkaste afgelopen winter voor maar liefst 75 miljoen euro naar Manchester, waardoor de club goede banden heeft met het kantoor.

Manchester City houdt volgens Sky Sports de ontwikkelingen rond Camavinga dus nauwlettend in de gaten. De 22-jarige middenvelder is volgens Transfermarkt maar liefst tachtig miljoen euro waard.

Of Manchester City dat bedrag gaat neertellen zal afhangen van Champions League-kwalificatie. Na afloop van het duel met Nottingham Forest (1-0 verlies) zei manager Pep Guardiola dat het lastig wordt om te kwalificeren voor het miljardenbal.

“We winnen niet genoeg wedstrijden achter elkaar om veilig te zijn. We hebben nog 10 wedstrijden; we moeten veel winnen om ons te kwalificeren voor de Champions League”, liet Guardiola optekenen door The Guardian.

“Zo is het nu eenmaal. Om een manier te vinden, moeten we beter spelen. We moeten iets doen; het komt niet uit de lucht vallen." Manchester City staat momenteel vijfde in de Premier League, met twee punten achterstand op nummer vier Chelsea.

Camavinga moet komende zomer dus nieuw leven in de brouwerij gaan brengen. De Franse middenvelder, die ook eens op linksachter speelde onder Carlo Ancelotti, kwam mede door blessureleed pas 13 LaLiga-duels in actie dit seizoen.

Afgelopen woensdag stond Camavinga in de basis tijdens het Champions League-duel tussen Real Madrid en Atlético Madrid (2-1). De Fransman werd echter na een uur spelen vervangen, nadat hij bij het doelpunt van Atlético er niet goed uitzag. Volgens Marca is zijn beroerde vorm te wijten aan het gebrek aan ritme.