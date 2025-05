Manchester City wil naast Tijjani Reijnders ook Frans toptalent strikken

Manchester City brengt komende week een openingsbod uit op Rayan Cherki (Olympique Lyon), zo meldt Fabrizio Romano. Daarnaast wil de Engelse topclub de komst van Tijjani Reijnders (AC Milan) afronden.

Vrijdag meldden the Citizens zich in Milaan, waar een bod van 60 miljoen euro (inclusief bonussen) werd uitgebracht op Reijnders.

Milan mikt op een hoger bedrag, al lijkt een akkoord aanstaande. In de komende dagen hoopt Manchester City op witte rook.

Vervolgens gaat Manchester City zich melden in Lyon, waar Cherki opgepikt moet worden. De 21-jarige Fransman geniet belangstelling van meerdere Europese clubs.

Manchester City wil vaart maken en ook Cherki binnenhengelen. Net als Reijnders moet hij tijdens het WK voor clubs al zijn debuut maken.

Volgens Foot Mercato is Manchester City bereid om meer dan 40 miljoen euro te betalen voor Cherki. Lyon moet de technicus haast wel verkopen, daar zijn contract in de zomer van 2026 afloopt.

Cherki speelt al jarenlang in het eerste elftal van Lyon. In 185 officiële wedstrijden was het jeugdproduct goed voor 29 doelpunten en 45 assists.