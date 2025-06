Manchester City troeft Arsenal en Aston Villa af en betaalt 15 miljoen euro voor middenvelder

Manchester City is erin geslaagd een groot Noors talent te strikken. Volgens journalist David Ornstein van The Athletic hebben de Engelsen een akkoord bereikt met Rosenborg BK over de transfer van Sverre Nypan.

De achttienjarige Nypan wordt mede door zijn stormachtige ontwikkeling in de Eliteserien en zijn vergelijkbare positie op het veld vergeleken met Martin Ødegaard, die na enkele uitstapjes tot de wereldtop gerekend mag worden.

Nypan speelt doorgaans op als centrale middenvelder, al kan hij ook uit de voeten als valse spits of op 10. De 1,82 meter lange Nypan voegde zich in januari 2022 bij het eerste team van Rosenborg en kwam sindsdien tot 70 optredens voor de Noorse topclub. Daarin noteerde hij veertien goals en elf assists.

Volgens Ornstein maakt Manchester City 14,3 miljoen euro over naar Trondheim, waar hij tot eind 2026 vastlag. Rosenborg heeft in de onderhandelingen verder geen clausules, bonussen of doorverkooppercentage bedongen, waardoor het alleen via opleidingsvergoedingen nog meer aan het toptalent zou kunnen verdienen.

Met de aanstaande komst van Nypan troeft Manchester City de nodige concurrenten af. Zo hadden Arsenal en Aston Villa interesse en toonde ook Girona, als onderdeel van de City Football Group, serieuze belangstelling.

De keuze is dus gevallen op Man City, dat hem naar alle waarschijnlijkheid zal verhuren. Mogelijke, tijdelijke vervolgbestemmingen zijn nog niet bekend. Nypan gaat een contract tekenen tot medio 2030 in het Etihad Stadium.

Nypan moet zijn debuut voor het Noorse nationale elftal nog maken. Wel is hij meervoudig jeugdinternational. Zo speelde hij tot op heden zes wedstrijden voor de Onder 21.