Manchester City schrijft historie na eclatante overwinning in WK-finale

Manchester City heeft vrijdag voor de eerste keer in de clubgeschiedenis het WK voor clubteams gewonnen. In de finale in het King Abdullah Sports City in Jeddah, Saudi-Arabië werd Fluminense met 4-0 verslagen. Een topjaar dus voor the Citizens, nadat eerder al beslag werd gelegd op de landstitel, FA Cup en Champions League.

Erling Braut Haaland is herstellende van een voetblessure en moest wederom toekijken vanaf de tribune, net als Kevin De Bruyne. Julián Álvarez fungeerde hierdoor als diepste spits bij Manchester City. Bernardo Silva, Phil Foden en Jack Grealish zorgden voor de aanvoer richting de Argentijn. Ricardo Lewis en Rodri zorgden voor de balans op het middenveld en Nathan Aké startte als linksback.

Diezelfde Aké was betrokken bij de openingsgoal, die al na 40 seconden spelen viel. De verdediger schoot van buiten de zestien op de paal. In de rebound echter kopte de alerte Álvarez van dichtbij en voor een leeg doel raak: 1-0. Een goede start dus voor de Engelse grootmacht, en het goede gevoel werd voor rust alleen maar groter.

Nino passeerde onbedoeld zijn eigen doelman toen hij een gevaarlijk ogende pass in de zestien wilde onderscheppen. Het had voor rust al helemaal beslist kunnen zijn in de finale, ware het niet dat Fábio een fabelachtige redding in huis had op een kiezelhard schot van Grealish. Desondanks een comfortabele voorsprong voor Manchester City halverwege.

Fábio hield Fluminense ook na rust op de been toen Foden in de zestien opdook en de benedenhoek opzocht. Met nog een kleine twintig minuten op de klok had de Braziliaanse keeper echter geen antwoord op Foden, die opnieuw in kansrijke positie kwam en ditmaal wel het net wist te vinden. De assist was van Álvarez.

Fluminense bleef het in de slotfase dapper proberen, maar een eretreffer zat er niet in voor de winnaar van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. Ederson moest nog wel handelend optreden toen John Kennedy het probeerde na een fraaie individuele actie. Tegenvaller voor de Engelsen was het uitvallen van Rodri, die al zichtbaar last had van zijn knie en daardoor noodgedwongen naar de kant moest.

In de slotminuten haalde Guardiola ook de bij de openingsgoal belangrijke Aké naar de kant. Zijn vervanger was Oscar Bobb, die onlangs voor het eerst scoorde voor Manchester City in het met 2-3 gewonnen Champions League-duel met Rode Ster Belgrado. Álvarez verzorgde kort voor het laatste fluitsignaal het slotakkoord en bepaalde de eindstand op 4-0.

