Manchester City profiteert optimaal van blunder van Jordan Pickford

Manchester City heeft woensdag goede zaken gedaan in de Premier League. De manschappen van Pep Guardiola kwamen tegen Everton in de eerste helft op achterstand, maar zetten dat na rust met grote overtuiging recht: 1-3. City neemt zo plek vier over van Tottenham Hotspur, terwijl Everton op plek zeventien nog net boven de degradatiestreep staat.

De openingsfase was duidelijk voor Manchester City, dat het al weken moet stellen zonder topscorer Erling Braut Haaland. Al in de vierde minuut zag Julian Álvarez een gevaarlijk puntertje van dichtbij gekeerd worden Jordan Pickford.

De keeper van Everton voorkwam na een kwartier spelen op wonderbaarlijke wijze een doelpunt van de Argentijn. Álvarez dacht de rebound binnen te tikken na een gekeerde inzet van Rodri, maar Pickford schopte de bal nog net weg.

Pickford tikte in de 25ste minuut ook nog een gevaarlijke inzet van Jack Grealish weg en zag hoe Everton even later aan de overkant van het veld genadeloos toesloeg. Rodri gaf de bal in zijn eigen strafschopgebied zomaar weg en zag hoe Jack Harrison een lage voorzet van Dwight McNeil kon intikken.

City kon in het laatste kwartier van de eerste helft geen vuist maken, maar zette na rust een succesvolle wederopstanding op touw. Foden haalde in minuut 53 van achttien meter hard uit en zag de bal schitterend laag in de korte hoek binnenvliegen: 1-1.

Daarna had City slechts elf minuten nodig om op voorsprong te komen. Nathan Aké, die bij een hoekschop was meegekomen, zag een schot op doel met de arm worden gekeerd door Amadou Onana. De penalty die volgde werd benut door Álvarez, hoewel Pickford nog met de voeten aan de bal zat.

Everton zette nogmaals aan, maar kon totaal geen gevaar stichten rond het doel van City. In de 86ste minuut werd de wedstrijd beslist door een blunder van Pickford. De keeper was ver uit zijn doel toen hij de bal inleverde bij Bernardo Silva, die uit een lastige hoek knap toesloeg: 1-3.

In de blessuretijd kwam Foden heel dicht bij zijn tweede treffer. De prachtige knal van de middenvelder spatte echter uiteen op de paal.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 19 12 6 1 23 42 2 Arsenal 18 12 4 2 20 40 3 Aston Villa 19 12 3 4 15 39 4 Manchester City 18 11 4 3 22 37 5 Tottenham Hotspur 18 11 3 4 13 36 6 Manchester United 19 10 1 8 -4 31 7 West Ham United 18 9 3 6 1 30 8 Newcastle United 19 9 2 8 12 29 9 Brighton & Hove Albion 18 7 6 5 3 27 10 Chelsea 19 7 4 8 2 25 11 Wolverhampton W. 19 7 4 8 -4 25 12 AFC Bournemouth 18 7 4 7 -5 25 13 Fulham 19 6 3 10 -8 21 14 Brentford 18 5 4 9 -3 19 15 Crystal Palace 19 4 6 9 -9 18 16 Nottingham Forest 19 4 5 10 -12 17 17 Everton 19 8 2 9 -1 16 18 Luton Town 18 4 3 11 -13 15 19 Burnley 19 3 2 14 -20 11 20 Sheffield United 19 2 3 14 -32 9

