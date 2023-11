Manchester City plaatst zich voor volgende ronde CL dankzij dubbelslag Haaland

Dinsdag, 7 november 2023 om 22:53 • Jonathan van Haaster

Manchester City heeft zijn favorietenrol tegen BSC Young Boys waargemaakt. De ploeg van manager Josep Guardiola was in het eigen Etihad Stadium met 3-0 te sterk voor de Zwitsers. Voor rust maakten Erling Haaland en Phil Foden al twee treffers. Vlak na de onderbreking maakte Haaland zijn tweede van de avond. Dankzij de zege is overwintering voor het nog foutloze City een feit.

Guardiola liet Nathan Aké op de bank beginnen, daar de Catalaan de voorkeur gaf aan Josko Gvardiol aan de linkerkant. De verdediging bestond verder uit rechtsback Kyle Walker en centrale verdedigers John Stones en Rúben Dias, die voor Ederson stonden. Rico Lewis en Mateo Kovacic waren de controleurs op het middenveld. Voor hen moesten Phil Foden, Matheus Nunes en Jack Grealish voor de aanvoer richting Haaland zorgen. Meschack Elia, twee weken geleden nog trefzeker tegen City (1-3), vormde de aanval met Cedric Itten.

City was zoals vooraf verwacht direct de dominante partij tegen Young Boys. Het leidde al snel tot een dreigend moment met Foden, die besloot te passen in plaats van te schieten. Enkele minuten later kwamen de eerste kansen wel. Zo had Lewis voor de 1-0 kunnen zorgen, maar bracht Loris Benito met een fraaie verdedigende actie redding op de lijn. De eerste kans voor Haaland kwam nog voor de tiende minuut. Het schot van de Noor eindigde in de handschoenen van Anthon Racioppi.

Duidelijk was dat de treffer vroeger of later wel zou vallen, al duurde het nog even voor die daadwerkelijk viel. Zo had Racioppi een antwoord in huis op een vrije trap van Walker, waarna de rebound voor de voeten van Foden belandde. Racioppi stond op tijd weer op en had ook een antwoord in huis op de poging van de creatieveling. De openingstreffer viel halverwege de eerste helft alsnog. Sandro Lauper beging in zijn eigen zestien een onhandige overtreding op Nunes: strafschop. Haaland pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot de bal in de linkerhoek: 1-0.

City domineerde na die treffer nog meer, al speelde het niet in zijn hoogste versnelling. Wel kwam Haaland dicht bij zijn tweede na goed voorbereidend werk van Foden en Walker. De Noor zette echter te weinig kracht achter zijn schot, waardoor Racioppi niet al te nerveus hoefde te reageren. Young Boys had vrijwel niets in te brengen. Vlak voor rust werden de bezoekers even dreigend via Elia, die de beslissende pass iet bij collega-spits Itten kreeg.

City liet er vlak na rust, met Aké binnen de ploeg voor Stones, geen gras over groeien en vergrootte de marge vijf minuten na de onderbreking naar drie. Haaland werd aangespeeld rond de zestien van Young Boys, legde de bal voor zijn linker en vond vanaf een meter of achttien de verre hoek: 3-0. De koploper van Zwitserland kwam verder in de problemen toen Lauper met zijn gele kaart van het veld moest. Nathan Aké was het slachtoffer van zijn charge, maar kon gewoon doorspelen.

City dicteerde het tempo, dat na de rode kaart niet al te hoog kwam te liggen. Toch was het kwaliteitsverschil dusdanig groot, dat de kansen vanzelf wel kwamen. Zo liet Haaland de bal slim lopen voor Grealish, die zijn schot gekeerd zag worden door Racioppi. Kovacic kwam eveneens in scoringspositie, maar de Kroaat besloot naast. Invaller Jérémy Doku bracht wat nieuw leven in de aanval en bracht direct nieuw leven in de wedstrijd. Hij gaf scherp voor op Nunes, die net tekortkwam bij de tweede paal. Treffers werden er niet meer gemaakt.