Manchester City op ramkoers met Premier League: club start nieuwe rechtszaak

Manchester City heeft besloten een nieuwe rechtszaak aan te spannen tegen de Premier League. Volgens de Engelse club zijn de nieuwe regels van de Associated Party Transaction (APT) onrechtmatig.

De APT heeft betrekking op de sponsorcontracten van bedrijven die een link hebben met de eigenaar van een club. Het is de bedoeling dat het door middel van de APT-regels onmogelijk wordt voor een club om winst te maken uit commerciële deals met bedrijven die gelieerd zijn aan de eigenaren van die club.

Dankzij de APT-regels komen clubs niet direct in de (financiële) problemen als hun eigenaar plotseling wegvalt. Daarnaast zorgen de regels voor een eerlijkere concurrentie binnen de Engelse competitie.

Eén van de clubs waar de APT-regels direct invloed op hebben, is Manchester City. Het sponsornetwerk van de club, zoals luchtvaartmaatschappij Etihad Airways, telefoonbedrijf Etisalat en de First Abu Dhabi Bank, is namelijk verbonden met bestuursleden van de City Football Group.

Afgelopen november werd er door de Premier League-clubs gestemd om wijzigingen door te voeren in de regels van de APT. Manchester City stemde tegen, maar doordat een meerderheid van de clubs vóór was, werden de regels gewijzigd.

Daar is Manchester City niet blij mee. De club vindt dat de nieuwe regels onrechtmatig zijn, en wil dat ze zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt. Daarom is er een rechtszaak aangespannen.

Manchester City zit op het gebied van regelgeving en bestuur al langer in de problemen. Zo loopt er een zaak met liefst 115 aanklachten tegen de club, vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels.